全家被殺光！13歲少年「親自槍決凶手」　阿富汗8萬人圍觀

▲霍斯特省大批民眾擠滿體育館附近，圍觀公開處決。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

阿富汗一名13歲少年在8萬人圍觀之下，親手槍決殺害他全家13人的凶手。《每日郵報》指出，這起駭人的公開處決事件，再次凸顯塔利班統治下，該國人權狀況急速惡化。

根據阿富汗最高法院聲明，被處決的曼加爾（Mangal）今年1月闖入霍斯特省（Khost）一處民宅，射殺少年的13名家人，包括數名兒童和3名婦女。唯一倖存的少年2日連開3槍，結束了凶手的性命，湧入體育館圍觀的8萬名觀眾，也齊聲高呼「真主至大」（Allahu Akbar）。

塔利班政府曾提出「寬恕與和解」選項，得以讓凶手免於一死，但死者親屬堅持要求極刑。此案經過地方法院、上訴法院及最高法院三級審理，最終被阿富汗最高領導人阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）批准執行。當局1日還發布官方通知，呼籲人們參與處決。

80,000 People Gather in Khost for Public Execution



A spokesman for the Taliban governor in Khost reported that roughly 80,000 people filled the local stadium on Tuesday (2 Dec) to witness the execution of a man convicted by the Taliban Supreme Court of premeditated murder.



The… https://t.co/PeSG7EKQmu pic.twitter.com/h6VitzJEw7 — Aamaj News English (@aamajnews_EN) December 2, 2025

報導指出，這是塔利班2021年重掌政權以來第12起公開處決案例。聯合國阿富汗人權特別報告員班尼特（Richard Bennett）2日強調，「這種不人道、殘酷且不尋常的懲罰已經違反國際法，必須立即停止。」

但在現場圍觀的居民拉赫馬尼（Mujib Rahman Rahmani）受訪時表達支持，他認為公開處決可能產生正面效果，因為「以後就沒人敢殺人了。」

塔利班實施嚴格的伊斯蘭教法（Sharia Law），這些處決正是其中的「以命抵命」（Qisas）刑罰。除了公開處決，塔利班還依據該法，禁止女性接受中高等教育與就業。