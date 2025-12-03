20多刀全往頭頸胸！高職兒手機被沒收砍死媽　判19年10月全身顫抖

▲陳姓高職生因不滿手機遭母親沒收，竟暴怒殺害母親。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園陳姓高職生，去年6月畢業前夕，不滿手機遭母親沒收，竟持家中水果刀衝進母親房內，朝母親狂刺20多刀，殺害母親。一審國民法官將他重判有期徒刑19年10月。案經上訴，高等法院二審審理後於3日宣判，仍判處他有期徒刑19年10月。可上訴。

陳男為獨子，與單親母相依為命，居住在桃園八德地區。陳男因自小就被診斷出自閉症、過動症，需定期服藥；又被診斷出具反社會人格傾向、情緒控管困難，經常暴怒。但母親沒有放棄他，全力扶養教導，也多次手寫紙條，提醒兒子定時吃藥，鼓勵兒子「好好活下去」，濡養之情可見一班。

母親雖然疼愛陳男，但仍嚴格管控陳男使用手機打電動的時間。案發於去年6月1日上午11時10分許，陳男因手機遭母親沒收，情緒激動。他趁著母親在房間內熟睡之際，竟走到廚房內拿出水果刀，而後進入母親房間，朝母親的頭部、左頸、胸部、腹部猛刺20多刀，殺害母親。陳男行兇後，又撥打119電話向消防人員求救，警消人員獲報後趕赴現場，並將陳母送醫急救，但仍在下午1點左右宣告不治。而目擊者證稱，急救當時警消人員忙進忙出，但陳男卻在旁閒晃，似乎事不關己，完全不緊張。

警方在陳母床上扣得行兇的水果刀，經過偵訊後，陳男坦承犯行並供稱，因母親沒收手機，讓他心情不佳才會行兇。檢方依《家庭暴力防治法》之「殺害直系血親尊親屬罪」嫌提起公訴，一審由桃園地院國民法庭審理。

國民法官審理時，陳男雖主張自首，但國民法官認為，陳男雖在警方偵訊時坦承犯行，但警方偵訊時，就已依現場跡證（如:門鎖無遭破壞、血跡噴濺數量及位置）與被害人受有多處致命傷勢及防禦傷，但陳男僅受輕傷等細節，合理懷疑陳男犯案，才會進行相關問題提問，故陳男不符合自首減刑條件。

另外陳男也主張自己情堪憫恕，應予減刑。但國民法官認為陳男行兇手段激烈、多次針對死者要害部位，並無情堪憫恕之處，不予減刑。最後國民法官將他重判有期徒刑19年10月。案件上訴第二審。

高等法院二審於3日宣判，高院駁回上訴，維持19年10月的刑度。陳男聽到判決後，身體不斷顫抖；他還押時記者詢問他為什麼發抖，陳男並未回應。