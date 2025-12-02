　
社會 社會焦點 保障人權

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

▲▼行政院長卓榮泰，率領官員發布第13波安居緝毒成果。（圖／台灣高等檢察署提供）

▲行政院長卓榮泰率領官員發布第13波安居緝毒成果。（圖／台灣高等檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

台灣高等檢察署2日發布今年度第十三波「安居緝毒專案」暨查緝重大毒品成果，在檢、警、調、憲、海巡、關務六大體系的努力下，這波專案共查獲近2千名嫌疑人，查扣各級毒品達407.4公斤，成果豐碩。行政院長卓榮泰在視察成果後，特別點出「淘寶」這類的網購平台，需加強管理，以免成為運毒漏洞。

台高檢統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統於今年10月7日至10月26日執行第十三波安居緝毒專案，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，成果豐碩。總計查獲毒品嫌疑人數達1,969人，其中製造、運輸、販賣毒品756人，搜索821場所，羈押134人，查扣各級毒品達407.4公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共74處，成果相當豐碩。

而台高檢也特別指出，本次聚焦查緝之依托咪酯類、愷他命新興毒品，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類、愷他命毒品472人，佔全部製販運毒品犯罪者的62.4%；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲70處，佔本次查獲製毒工廠、分裝場、植栽場之比率高達 94.6%，顯示本波專案達成針對毒品趨勢、徹底聚焦核心犯罪之目標。

行政院長卓榮泰於2日視察本次打擊毒品成果，其中高雄地檢署查獲的海運貨櫃走私案件，毒販利用大陸的網路購物平台「淘寶」，以購買「矽油」為名，實際上是購買第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，打算在國內製造毒品咖啡包。但遭高雄地檢署攔截成功，總計查獲10桶原料，淨重247.26公斤，若全數製成毒品流入市面，價值高達2億元。

▲▼行政院長卓榮泰，與高雄地檢署檢察長黃元冠握手，感謝檢方努力緝毒。（圖／記者吳銘峯攝）

▲行政院長卓榮泰，與高雄地檢署檢察長黃元冠握手，勉勵檢調單位努力緝毒。（圖／記者吳銘峯攝）

對於雄檢查獲的毒品，卓榮泰當下就批示，對於此類網購毒品的方法，政府將嚴加管制，「網路購物平台不自我自律，當中暗藏毒品，在我們新的打擊計畫、以及我們各種防治毒害的法律當中，嚴加管理。我已經請法務部部長鄭銘謙、政務委員林明昕，一定要對包括『淘寶』這類，不顧人類安全、不顧台灣國人安全設想的平台，我們一定要強力要求。若他們不能達到政府最高的標準，我們要施以最強烈的手段，以保障國人的安全。」

卓榮泰最後強調，反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，進而掌握新興毒品趨勢。而相關主管機關應注意違禁品列管毒品之速度、加強罌粟花種子等毒品之走私查緝；就青少年的保護，應針對電子煙等施用工具及新興毒品嚴查究辦，強力打擊溯源藥頭；至於全民反毒教育要分齡、分眾，全面強化識毒能力，讓國人免於毒品的危害，展現政府對毒品「零容忍」的決心。

▼高雄地檢署查獲的第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼高雄地檢署查獲的第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，毒品咖啡包的原料。（圖／記者吳銘峯攝）

