　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

▲▼新加坡。（圖／達志影像／美聯社）

▲要求新加坡重新考慮毒品罪名判死的國際呼聲高漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新加坡社運團體試圖挑戰死刑合憲性，聽證會預計明（3）日舉行，但在這場備受矚目的司法案件登場之際，當局上周卻在2天內處決3名毒品犯，使得今年伏法人數來到17人，成為2003年以來處決死囚人數最多的一年。

BBC、《彭博社》報導，新加坡有著全球最嚴格的禁毒法律，販運或使用超過15公克海洛因、30公克古柯鹼、250公克安非他命、500公克大麻等毒品，都將判處死刑。

非營利組織「變革正義集體」（The Transformative Justice Collective）對此提出憲法挑戰，他們認為新加坡的強制死刑侵害了憲法賦予的生命權，以及法律面前人人平等的權利。

成員契爾斯頓（Kirsten Han）說，如果法院判決對他們有利，意味著「所有因毒品罪被處刑的人都遭錯誤處決」，質疑「政府應該捫心自問，為何如此渴望與決心殺人。」不過，該組織去年曾因「假新聞法」遭懲處，限制其網站營運獲利2年。

▲▼新加坡監獄管理局、丹那美拉監獄（Tanah Merah Prison）的囚犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡監獄管理局。（圖／達志影像／美聯社）

 

不過，新加坡政府長年宣稱，死刑是遏止毒品犯罪的必要威懾，避免更嚴重的後果，並讓該國成為全球最安全的地方之一。2021年前總理李顯龍說，這讓「毒販比較不願把毒品帶入新加坡。」現任內政部長尚穆根（K Shanmugam）今年稍早強調，「作為政策制定者，我們把個人情感放在一邊，做出必要的行動，保護大多數人民。」

上周被處決的3人包括44歲新加坡籍的侯賽因（Mohammad Rizwan bin Akbar Husain）、另一名未公布姓名的新加坡人士，以及42歲馬來西亞籍物流司機薩米納坦（Saminathan Selvaraju）。薩米納坦因2013年11月從馬來西亞運送301.6公克海洛因至新加坡遭定罪，儘管他堅稱當天很多人開過公司拖車，毒品並非自己所運送的，仍被法官駁回辯護。

新加坡內政部表示，死囚在用盡所有法律管道，包括上訴與減刑之後，才會接受處決。上周伏法的3名死囚判決均按照新加坡法律體系進行，並且符合正當程序。

新加坡2024年一共執行9次死刑，其中8次涉及毒品犯罪，中央肅毒局（CNB）同年逮捕逾3100名吸毒者，其中約1/3都是初犯。2023年官方民調顯示，約69%公民和永久居民認同，對重大毒品販運者判處死刑，屬於適當懲罰。

不過，要求新加坡重新考慮對毒品犯罪判處死刑的國際呼聲，在近幾年有所增長。上周歐盟代表團也發布聲明表達遺憾，宣稱毒品犯罪不符合國際法「最嚴重罪行」標準。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

林佳龍：中日爭端恐拖1年　鼓勵台人赴日旅遊「柔性」相挺

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　4軍官受傷

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

中國籍遊客惡搞南韓　在星巴克「吃炸雞、喝燒酒」！業者無奈發聲

林佳龍：中日爭端恐拖1年　鼓勵台人赴日旅遊「柔性」相挺

中國研究員「走私危險真菌」入境美國！　FBI證實：已驅逐出境

杜拜高樓陽台「集體裸拍」！20名女模遭警突襲逮捕　大尺度畫面曝

求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

快訊／南韓坡州邊境「防空火砲」大爆炸　4軍官受傷

《大濛》歷史場景揭秘！「極樂殯儀館」變身中山站網美公園　國防醫學院就在公館

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

【直接跳進蝦池】邊牧第一次去釣蝦上演跳水！吹乾還飄蝦味

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

更多熱門

相關新聞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

第13波安居緝毒成果　防堵網購平台漏洞

台灣高等檢察署2日發布今年度第十三波「安居緝毒專案」暨查緝重大毒品成果，在檢、警、調、憲、海巡、關務六大體系的努力下，這波專案共查獲近2千名嫌疑人，查扣各級毒品達407.4公斤，成果豐碩。行政院長卓榮泰在視察成果後，特別點出「淘寶」這類的網購平台，需加強管理，以免成為運毒漏洞。

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

52塊雙獅地球牌海洛因磚藏燈座　收貨泰籍情侶收押

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

雇低收男種大麻　詭辯有病求減刑

誣指蘇貞昌等人「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

誣指蘇貞昌等人「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

關鍵字：

新加坡死刑毒品司法人權

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面