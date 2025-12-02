2天處決3人！死刑合憲聽證會前　新加坡政府加速「依法處決」

▲要求新加坡重新考慮毒品罪名判死的國際呼聲高漲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新加坡社運團體試圖挑戰死刑合憲性，聽證會預計明（3）日舉行，但在這場備受矚目的司法案件登場之際，當局上周卻在2天內處決3名毒品犯，使得今年伏法人數來到17人，成為2003年以來處決死囚人數最多的一年。

BBC、《彭博社》報導，新加坡有著全球最嚴格的禁毒法律，販運或使用超過15公克海洛因、30公克古柯鹼、250公克安非他命、500公克大麻等毒品，都將判處死刑。

非營利組織「變革正義集體」（The Transformative Justice Collective）對此提出憲法挑戰，他們認為新加坡的強制死刑侵害了憲法賦予的生命權，以及法律面前人人平等的權利。

成員契爾斯頓（Kirsten Han）說，如果法院判決對他們有利，意味著「所有因毒品罪被處刑的人都遭錯誤處決」，質疑「政府應該捫心自問，為何如此渴望與決心殺人。」不過，該組織去年曾因「假新聞法」遭懲處，限制其網站營運獲利2年。

▲新加坡監獄管理局。（圖／達志影像／美聯社）

不過，新加坡政府長年宣稱，死刑是遏止毒品犯罪的必要威懾，避免更嚴重的後果，並讓該國成為全球最安全的地方之一。2021年前總理李顯龍說，這讓「毒販比較不願把毒品帶入新加坡。」現任內政部長尚穆根（K Shanmugam）今年稍早強調，「作為政策制定者，我們把個人情感放在一邊，做出必要的行動，保護大多數人民。」

上周被處決的3人包括44歲新加坡籍的侯賽因（Mohammad Rizwan bin Akbar Husain）、另一名未公布姓名的新加坡人士，以及42歲馬來西亞籍物流司機薩米納坦（Saminathan Selvaraju）。薩米納坦因2013年11月從馬來西亞運送301.6公克海洛因至新加坡遭定罪，儘管他堅稱當天很多人開過公司拖車，毒品並非自己所運送的，仍被法官駁回辯護。

新加坡內政部表示，死囚在用盡所有法律管道，包括上訴與減刑之後，才會接受處決。上周伏法的3名死囚判決均按照新加坡法律體系進行，並且符合正當程序。

新加坡2024年一共執行9次死刑，其中8次涉及毒品犯罪，中央肅毒局（CNB）同年逮捕逾3100名吸毒者，其中約1/3都是初犯。2023年官方民調顯示，約69%公民和永久居民認同，對重大毒品販運者判處死刑，屬於適當懲罰。

不過，要求新加坡重新考慮對毒品犯罪判處死刑的國際呼聲，在近幾年有所增長。上周歐盟代表團也發布聲明表達遺憾，宣稱毒品犯罪不符合國際法「最嚴重罪行」標準。