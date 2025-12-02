　
社會 社會焦點 保障人權

首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭起訴

▲▼東京威力科創,TEL。（圖／記者高兆麟攝）

▲東京威力科創公司因公司員工竊取台積電機密，遭檢方起訴。（圖／記者高兆麟攝）

記者吳銘峯／台北報導

高檢署智財分署偵辦台積電內鬼案，對3名工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平提起公訴，並分別求處重刑，案件目前在法院審理中。而高檢署認為，陳力銘轉任的東京威力公司也涉嫌違反《國家安全法》等罪，2日追加起訴，並對該公司求處罰金1億2千萬。本案成為我國首件因《國家安全法》起訴法人的案例。

檢方接獲台積電通報，發現有工程師竊取台積電2奈米製程的營業機密，深入追查後，發現先前曾在台積電工作8年、之後到日商東京威力公司行銷部門任職工程師的陳男，為了在工作上突破，竟利用舊情誼，聯繫在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，以及廖姓工程師。要求3人以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

檢方於7月底陸續傳喚相關人等到案，認為陳男、吳男、戈男3人的行為侵害「國家核心關鍵技術」，犯罪嫌疑重大，聲請法院羈押獲准。全案於8月底偵查終結，檢方依照《國家安全法》、《營業秘密法》等罪嫌提起公訴。其中檢方對陳男具體求處有期徒刑14年，對吳男具體求處有期徒刑9年，對戈男具體求處有期徒刑7年。目前本案由智慧財產暨商業法院審理中。

而檢方也分案偵辦東京威力公司相關刑責部分，全案於2日偵查終結。檢方認為東京威力公司依法對陳力銘負有監督責任，但東京威力公司除內部規範訂有一般性、警告性之規定外，欠缺踐行具體防範管理措施之事證，故檢方認為東京威力公司未善盡防止違法行為，應負法律規定之法人刑事責任。故檢方依照《國家安全法》、《營業秘密法》等規定，對東京威力公司提起公訴，並分別求處罰金4千萬元、8百萬元、4千萬元、4千萬元，並請法院定應執行刑罰金1億2千萬元。

▼台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。其中陳力銘的行為，導致公司遭起訴。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼台積電3內鬼工程師，左起戈一平、陳力銘、吳秉駿。（圖／記者呂佳賢攝）

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

法律人權台積電工程師國安法機密東京威力起訴

讀者迴響

