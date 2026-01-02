高市早苗與川普2日晚間通話　未透露是否談及對中政策

▲高市早苗與川普2日晚間進行通話。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗2日晚間與美國總統川普通電話，雙方就高市預計於今年3月訪美一事，達成進一步具體協調的共識。高市在通話後向媒體表示，能在年初之際再次確認日美同盟的緊密合作，具有極為重要的意義，並強調兩國將攜手深化友好關係。

原先就規劃年初通話

根據《朝日新聞》報導，這是日美兩國領袖自去年11月25日以來再度通話。高市指出，原本即有規劃於年初安排通話，川普方面主動提出2日進行協議。她表示，雙方一致認為，2025年應成為開創日美同盟新歷史的一年，並將在經濟、安全保障等廣泛領域進一步強化合作。

川普訪中前確認美日立場一致

高市正評估於3月上任後首度訪問美國，與川普通面會談。由於川普預計4月訪中，並與中國國家主席習近平會談，日方希望事前確認日美立場一致。高市透露，川普已再次發出訪美邀請，雙方同意就春季訪問行程展開具體調整。

外界關注是否談及對中政策

外界關注，雙方通話可能也觸及對中政策。高市日前在國會答詢時，針對「台灣有事」表示可能構成日本的「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並接連對日本施加經濟壓力，導致日中關係持續低迷。

高市未透露具體內容

去年11月的日美通話中，川普曾表達有必要避免局勢升高的看法。去年12月底，中國在台灣周邊進行軍事演習，日本外務省則向中方表達關切，認為此舉升高台海緊張情勢。不過，高市此次僅表示，雙方確認在印太地區及當前國際情勢下，日美將持續保持緊密合作，並未透露具體討論內容。