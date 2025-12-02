　
社會 社會焦點 保障人權

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

▲▼衛生福利部前部長陳時中告《美麗島電子報》董事長吳子嘉涉嫌加重誹謗，13日雙方到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲吳子嘉公開說蘇貞昌A了1億美金，須賠償蘇貞昌90萬元確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2023年間公開指稱，前行政院長蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購新冠疫苗A了1億美元。蘇貞昌等人不滿，分別起訴求償。其中蘇貞昌部分，一審判決吳子嘉須賠償90萬元。案經上訴，高等法院二審2日仍判吳子嘉須賠償90萬元，全案確定。

吳子嘉2022年8、9月間，就在自己開設的「董事長開講」YouTube網路直播節目中，發表疫苗的相關言論。包含「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億臺幣」、「也就是說如果合約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺1億美金。」、「這個1億美金是被香港人A走，還是被蘇貞昌的政府A走我們不知道」。

到了2023年5月20日，吳子嘉更在「中天互動直播LIVE」節目中稱，「我現在講清楚喔，蘇貞昌政府、陳時中部長…A了1億美金」、「白白貪污了將近30億臺幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「看到合約之後我們就可以把陳時中相關的長官，通通抓去判刑抓起來」、「但是這個案子這個政府買BNT，想A一億美金這件事情」、「只要一份合約曝光的話，那這個政府就會面臨到A了1億美金的，法律上的挑戰」、「蘇貞昌的政府確實在採購這個合約的時侯，他們實際上有碰觸到犯法的行為」。

相關的言論引起蘇、陳2人不滿，分別起訴求償。其中蘇貞昌求償1000萬元，經台北地方法院一審審理後，判決吳子嘉敗訴，須賠償90萬元。案件上訴第二審，二審高等法院審理後，仍認定吳子嘉未善盡合理查證義務，再度判決吳子嘉敗訴，須賠償90萬元。

此外，陳時中也起訴向吳子嘉求償，一審判賠300萬元，但二審改判200萬元。這部分上訴第三審後，最高法院日前廢棄二審判決，發回更審，目前由高等法院更一審審理中。

法律人權蘇貞昌吳子嘉誹謗賠償美麗島電子報疫苗高等法院

