國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「偷打瞌睡」畫面曝！主持內閣會議神遊　頻頻閉眼癱坐

▲▼川普開內閣會議打瞌睡。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在內閣會議中數度閉目養神。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普2日主持內閣會議時，多次被捕捉到閉眼打瞌睡，在這場長達2小時17分鐘的會議中，各部會首長輪流對總統表達讚美，但川普卻在過程中頻頻出現疲態，甚至閉上眼睛休息。

根據CNN記者的現場觀察，國務卿盧比歐（Marco Rubio）是最後一位發言的內閣成員，當他大讚川普「變革性」外交政策時，坐在一旁的川普卻癱坐在椅子上、往後仰靠，同時緊閉雙眼。隨後川普疑似意識到自己睡著，又突然挺直身子，轉頭看向國務卿，但沒多久又再次閉上雙眼。

特別是當盧比歐開玩笑提及大學美式橄欖球季後賽時，其他內閣成員哄堂大笑，但川普似乎又不小心閉上雙眼，僅嘴角微微抬起，眼皮則短暫顫抖。類似情況在會議中反覆出現，包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）激動發言時。

就連勞工部長查維茲-德雷默詳述勞動力發展計畫期間，川普都呈現疑似閉眼狀態，並且時不時低頭看著眼前桌上的文件，想要掩蓋自己打瞌睡的樣子。

白宮新聞秘書萊維特對此強烈回應，她在聲明中表示，「川普總統全程專注聆聽並主導這場長達2小時17分鐘的馬拉松式內閣會議。」她進一步解釋，在所有這些歷史性會議中，總統與其優秀團隊都會詳細討論為美國人民所取得的豐碩成就，以實現「讓美國再次偉大」的目標。

這起事件發生時機相當敏感，稍早《紐約時報》才刊登分析川普行程安排與公開露面報導的文章，質疑其年齡與體力狀況。川普對此強烈反擊，不僅強調自己擁有「完美的體檢報告」，更對該名記者的外貌進行人身攻擊。

 
12/01 全台詐欺最新數據

