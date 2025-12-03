　
國際

川普政府擬擴大旅遊禁令　19國增至約30國

▲川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國首都華盛頓日前發生2名國民兵遭外籍人士槍擊喪生事件，引爆川普政府對移民與邊境政策的全面收緊。除了已對19國祭出旅遊禁令，政府內部正在評估是否把禁令名單大幅擴增至約30國，成為川普上任後最具規模的新一輪移民限制措施。

多名美國官員向美媒CBS透露，國安團隊已啟動討論，尚未確定最終名單，範圍可能有所調整。CNN則報導，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）建議將禁令擴大至30至32個國家。諾姆1日在社群平台X上宣稱，她已向川普建議對「所有讓殺人犯、寄生蟲及癮君子湧入美國的國家」全面禁止入境，更將當前移民潮形容為對美國資源的掠奪，語氣強硬。

川普政府指出，槍擊案嫌犯、29歲的阿富汗男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）於2021年透過拜登政府的「歡迎盟友」（Operation Allies Welcome）計畫進入美國，2025年更獲得庇護身分。此一背景讓川普再度抨擊前朝移民政策，稱其造成國安破口。

這起槍擊案發生在白宮附近的法拉格特廣場（Farragut Square），2名隸屬西維吉尼亞州的國民兵遭到開槍，其中20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已傷重不治，24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe）仍在搶救。事件促使川普政府宣布，無限期凍結所有與阿富汗人相關的簽證與移民案件，並要求美國公民暨移民服務局（USCIS）全面重查來自19個「關切國家」的綠卡持有人，包括阿富汗、海地、伊朗及委內瑞拉。

美方現行旅遊禁令自夏季以來涵蓋19國，多為亞洲與非洲國家，內容包括全面禁止部分國家國民入境，並對布隆迪、古巴、寮國、獅子山、土庫曼及委內瑞拉等國部分限制。川普當時宣稱，這些措施是為因應恐怖活動風險、部分國家拒配合遣返，以及難以進行有效背景查核的問題。

在最新的國安壓力下，川普政府又把擴大禁令視為必然之舉。國土安全部週二表示，新的禁令名單將「很快公布」。

川普也同步在「真實社群」（Truth Social）發文，聲稱現行移民政策拖累國家發展，承諾未來將「永久暫停來自所有第三世界國家的移民」，並終止所有發放給非公民的聯邦福利與補貼。

這波政治動作顯示，槍擊案已被川普政府用來強化其既有的移民與國安主張，後續禁令名單的公布與規模，勢必成為美國國內外高度關注的焦點。

