川普正式宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件全部作廢

▲川普宣布廢止拜登使用「自動簽名機」簽署的所有文件。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日宣布，廢除前總統拜登任內使用「自動簽名機」（autopen）簽署的所有文件，包括特赦令、減刑令等法律文件一律無效，引發法學界質疑。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「拜登任內所有透過惡名昭彰且未經授權『自動簽名機』簽署與下令的文件、公告、行政命令、備忘錄或合約，特此宣布如今都無效、作廢或不再具有任何效力。任何收到『特赦』、『減刑』或其他以此方式簽署之法律文件者，請注意該文件已被完全終止，不具任何法律效力。」

▲2011年6月，美國馬里蘭州Damilic公司的自動簽名機正在簽名。（資料照／達志影像／美聯社）



《衛報》報導，自動簽名機是一種能夠精準複製個人簽名的裝置，通常用於大量或儀式性文件簽署，兩黨總統皆曾用於處理信函和公告。根據事實查核網站PolitiFact，法學專家普遍認為，美國憲法並未要求總統必須「親筆」簽署特赦令等多數文件，才能使其具備法律效力，聯邦法律也缺乏機制，讓現任總統推翻前總統的特赦令。

不過，川普與其支持者長期質疑拜登使用自動簽名機的合法性，暗示這反映拜登不完全知悉文件內容，甚至可能是幕僚而非他本人做出關鍵決策。不過，拜登幕僚已經否認這些指控，並強調拜登在治理方面的積極作為。

▲兩黨總統都曾使用過自動簽名機。圖為拜登親筆簽署援烏法案。（圖／路透）



拜登卸任前發布多項特赦令，包括保護兄弟姊妹免受政治動機調查，並為非暴力毒品犯減刑。值得注意的是，拜登對其子杭特（Hunter）的特赦令，因為使用傳統筆墨簽署，不受這次風波影響。

其他被拜登特赦的重要人物，包括前陸軍參謀長麥利（Mark Milley）、調查國會山莊事件的眾議院委員會成員，以及共和黨籍前眾議員錢尼（Liz Cheney）和金辛格（Adam Kinzinger）等人。