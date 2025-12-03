川普點名委內瑞拉、哥倫比亞：很快會展開陸上打擊行動

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普再度釋出強硬訊號，表示美軍將「很快」在委內瑞拉及其他地區展開陸上打擊行動，目標鎖定跨境毒品販運集團。他明確警告「任何向美國輸送非法毒品的國家，都可能成為攻擊目標」，不僅限於委內瑞拉。

川普2日在白宮表示，美軍將「很快」開始在委內瑞拉及其他地區發動陸上打擊，目標鎖定涉嫌供應非法毒品的販運集團。他說，美方已掌握販毒網絡的路線與據點，「陸地打擊更容易，我們知道他們從哪裡走、住在哪裡，很快就會開始行動」。他並強調，美國可針對任何製造或輸往美國的毒品來源國採取軍事手段，「不只委內瑞拉，哥倫比亞也在名單上。」

川普一再指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉及「毒品恐怖主義」，並揚言動用更強硬的軍事措施施壓。他的說法與日前的談話一致，也呼應美軍近月在加勒比海與東太平洋多次擊毀遭指控載運毒品船隻的行動，儘管美方至今仍未公開提出確切證據。

美國近月持續在委國沿岸進行反毒行動，多次擊毀遭指控載運毒品的船隻，已造成大量死傷；同時，美軍在加勒比海的大規模部署亦引發區域緊張。川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉入毒品集團運作，但馬杜洛始終否認與非法毒品交易有關。