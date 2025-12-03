　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普點名委內瑞拉、哥倫比亞：很快會展開陸上打擊行動

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普再度釋出強硬訊號，表示美軍將「很快」在委內瑞拉及其他地區展開陸上打擊行動，目標鎖定跨境毒品販運集團。他明確警告「任何向美國輸送非法毒品的國家，都可能成為攻擊目標」，不僅限於委內瑞拉。

川普2日在白宮表示，美軍將「很快」開始在委內瑞拉及其他地區發動陸上打擊，目標鎖定涉嫌供應非法毒品的販運集團。他說，美方已掌握販毒網絡的路線與據點，「陸地打擊更容易，我們知道他們從哪裡走、住在哪裡，很快就會開始行動」。他並強調，美國可針對任何製造或輸往美國的毒品來源國採取軍事手段，「不只委內瑞拉，哥倫比亞也在名單上。」

川普一再指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉及「毒品恐怖主義」，並揚言動用更強硬的軍事措施施壓。他的說法與日前的談話一致，也呼應美軍近月在加勒比海與東太平洋多次擊毀遭指控載運毒品船隻的行動，儘管美方至今仍未公開提出確切證據。

美國近月持續在委國沿岸進行反毒行動，多次擊毀遭指控載運毒品的船隻，已造成大量死傷；同時，美軍在加勒比海的大規模部署亦引發區域緊張。川普政府指控委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）涉入毒品集團運作，但馬杜洛始終否認與非法毒品交易有關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「12℃強冷空氣」來了　連2天探底
許瑋甯婚禮爆「3男星」兄弟情生變　打招呼遭無視
快訊／宏都拉斯選戰拉鋸升級　兩親台候選人僅差9000票
林倪安爆高志綱小三！　「非眷屬」黑底曝網朝聖
凌晨回家撞見老公交纏小三！　人妻搜出變色片、保險套
今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝
前巨人名將看好大谷翔平WBC登板：不投更危險
比特幣強彈站上9.1萬美元！美股收高185點　台積電ADR漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁警告歐洲：如果想要戰爭　俄羅斯會迅速打敗你

高市早苗戳破中國「大國自信」假象！　紐時：讓世界正視台灣

宏都拉斯選戰拉鋸升級　兩親台候選人僅差9000票

川普點名委內瑞拉、哥倫比亞：很快會展開陸上打擊行動

西班牙發現7起新非洲豬瘟病例　總病例數增至9起

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

川普揚言對委內瑞拉陸上動武！　美籍教宗籲：勿以武力推翻馬杜洛

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

唐鳳獲瑞典「另類諾貝爾獎」：AI有助鞏固民主

比特幣強彈站上9.1萬美元！美股收高185點　台積電ADR漲逾1％

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

普丁警告歐洲：如果想要戰爭　俄羅斯會迅速打敗你

高市早苗戳破中國「大國自信」假象！　紐時：讓世界正視台灣

宏都拉斯選戰拉鋸升級　兩親台候選人僅差9000票

川普點名委內瑞拉、哥倫比亞：很快會展開陸上打擊行動

西班牙發現7起新非洲豬瘟病例　總病例數增至9起

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

川普揚言對委內瑞拉陸上動武！　美籍教宗籲：勿以武力推翻馬杜洛

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

唐鳳獲瑞典「另類諾貝爾獎」：AI有助鞏固民主

比特幣強彈站上9.1萬美元！美股收高185點　台積電ADR漲逾1％

阮經天西門町拍片「單膝下跪」示愛！　觀光客認出男神嗨到原地跳

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

普丁警告歐洲：如果想要戰爭　俄羅斯會迅速打敗你

王俐人倒楣背上500萬巨債！「友人跑路留爛攤」　燒光所有積蓄

宏福苑大火156死　在台港人「自設弔唁點」地點曝

王永慶「海外遺產」再興訟！　王文祥有關鍵證詞

涉詐騙董娘500萬交保　聖石聲明：惡意中傷

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的！

高市早苗戳破中國「大國自信」假象！　紐時：讓世界正視台灣

許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

【沒反應】疑宏福苑災前樓內「監視器畫面」！　熱心男狂按火警鈴「無反應」

國際熱門新聞

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

川普正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲

性侵親妹11年　變態哥哥判關10年鞭刑24下

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

「日本美女」照吸1億人觀看！真實身分驚呆

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

比特幣強彈站上9.1萬美元！美股收高185點　台積電ADR漲逾1％

OnlyFans網紅被家族排擠！外婆一聽收入態度變了

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

宏都拉斯選戰拉鋸　兩親台候選人僅差9千票

硬搶袋熊寶寶成全民公敵　女網紅美國被捕

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

「台灣有事」兵推24次　中國只贏2次

更多熱門

相關新聞

川普揚言對委內瑞拉陸上動武！　美籍教宗籲：勿以武力推翻馬杜洛

川普揚言對委內瑞拉陸上動武！　美籍教宗籲：勿以武力推翻馬杜洛

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）2日呼籲，美國總統川普政府不應以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），若華府真想促成委國變革，應優先尋求對話或經濟制裁等非軍事手段。教宗並指出，美方在委國議題上的訊號「不明確」，更凸顯和平途徑的重要性。

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

比特幣強彈站上9.1萬美元！美股收高185點　台積電ADR漲逾1％

比特幣強彈站上9.1萬美元！美股收高185點　台積電ADR漲逾1％

川普正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲

川普正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲

外交部：美中進入暫緩期　川普政府仍展現對台政策立場延續

外交部：美中進入暫緩期　川普政府仍展現對台政策立場延續

關鍵字：

川普委內瑞拉北美要聞毒品

讀者迴響

熱門新聞

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

今降8℃越晚越冷　「雨最大」地區曝

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

2025陸劇主角人氣TOP 10！他逆轉負評穩坐冠軍

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面