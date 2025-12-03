　
美俄談判零進展！烏克蘭和平方案卡關　克宮：領土是關鍵

▲▼克里姆林宮高級顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出席美俄會談。（圖／路透）

▲克宮高級顧問烏沙科夫（左）與俄羅斯總統普丁（右）出席美俄會談。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯與美國近期就烏克蘭和平方案舉行會談，不過克里姆林宮高級顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，雙方經過長達5小時的討論後，仍未在任何議題上達成妥協，談判結果「既沒有更接近，也沒有更遠離共識」。

綜合外媒報導，烏沙科夫向俄媒表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與美國代表團會面時，部分美方提案「或多或少可以接受，但仍需進一步討論」，但也有許多內容完全無法接受。他強調，雙方確實談及領土問題，「若不處理這個關鍵部分，我們就看不到解決危機的可能。」

這場會議由美方特使魏科夫（Steve Witkoff）及總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）代表出席，烏沙科夫形容過程「具建設性且富有資訊」，但也承認在關鍵議題上未能取得突破，包括未來俄烏和平協議中可能劃分的領土控制線等敏感議題。

烏沙科夫進一步指出，雙方並未細談具體的美方方案，而是著重於討論這些文件所蘊含的核心理念，「我們對部分內容表示同意，但總統也沒有隱瞞我們對某些提案的批評與負面看法。」

他同時表示，部分談判細節不會對外公開，目前也沒有安排普丁與川普直接會面的計畫，未來是否舉行峰會將取決於談判進展。他坦言，這場被視為可能為終止戰爭奠定基礎的談判，最終並未達成任何實質成果。

