日本主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論的危險性

▲ 大陸國家長江學者特聘教授、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗在國會發言中公然宣稱「台灣有事即日本有事」，並暗示將對中國行使「自衛權」，引起中國官方強烈不滿，多位大陸專家學者預警，「已不是尋常的政治表態」，是對二戰後國際秩序與地區安全底線的直接挑戰。大陸國家長江學者特聘教授金燦榮也分析，包括美國在內的聯合國安理會常任理事國對日本首相高市早苗的涉台惡劣言論，「抱持批評態度或不表態，說明瞭其言論的危險性。」

「新布局、新發展、新選擇——中國式現代化與全球治理新格局」為主題的2025年「讀懂中國」國際會議（廣州）於11月30日至12月2日登場。期間，中國人民大學吳玉章講席教授、大陸國家長江學者特聘教授金燦榮出席一場會議，就日本首相高市早苗近期涉台言論引發的外交風波作出評析。

金燦榮指出，包含美國在內的聯合國安理會常任理事國，對高市涉台言論不是直接批評、就是選擇沉默，這本身就凸顯其言論的危險性。他表示，高市近日在日本國會正式答詢中模仿其政治導師安倍晉三提出「台灣有事」論調，並進一步宣稱「台灣有事」可能關係日本「存亡」，甚至暗示日本可能對大陸「行使自衛權」，這是戰後日本首相從未說過的話語。

金燦榮分析，高市言論曝露兩層風險，一是日本重走軍國主義道路，二是挑戰二戰後的國際秩序。他指出，中日關係緊繃後，美方僅由低階官員發聲，然而國務卿與總統皆未表態，使日本方面感到焦慮慌張。「美日關係是日本外交基石，但在緊張時刻最重要的盟友保持沉默，已經說明問題。」

他提及，美媒披露川普在通話中曾批評高市；再來看安理會常任理事國的態度，俄羅斯強烈譴責日本挑戰既有秩序，法國亦做出間接批評；至於與日本關係親近的美英兩國大致保持沉默，「其實就是不支持」。

「這次中日關係緊張是日本導致的，中國被迫做出反擊。」金燦榮說，目前為止，中國的反制還是很克制的，但日本只做了一個很曖昧的表態，強調高市講話沒有改變日本一貫立場。中國對日反制和兩國之間的緊張局勢還將持續一段時間。