　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日本主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論的危險性

▲▼ 中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮 、美選之下中美關係前景 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國家長江學者特聘教授、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮  。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗在國會發言中公然宣稱「台灣有事即日本有事」，並暗示將對中國行使「自衛權」，引起中國官方強烈不滿，多位大陸專家學者預警，「已不是尋常的政治表態」，是對二戰後國際秩序與地區安全底線的直接挑戰。大陸國家長江學者特聘教授金燦榮也分析，包括美國在內的聯合國安理會常任理事國對日本首相高市早苗的涉台惡劣言論，「抱持批評態度或不表態，說明瞭其言論的危險性。」

「新布局、新發展、新選擇——中國式現代化與全球治理新格局」為主題的2025年「讀懂中國」國際會議（廣州）於11月30日至12月2日登場。期間，中國人民大學吳玉章講席教授、大陸國家長江學者特聘教授金燦榮出席一場會議，就日本首相高市早苗近期涉台言論引發的外交風波作出評析。

金燦榮指出，包含美國在內的聯合國安理會常任理事國，對高市涉台言論不是直接批評、就是選擇沉默，這本身就凸顯其言論的危險性。他表示，高市近日在日本國會正式答詢中模仿其政治導師安倍晉三提出「台灣有事」論調，並進一步宣稱「台灣有事」可能關係日本「存亡」，甚至暗示日本可能對大陸「行使自衛權」，這是戰後日本首相從未說過的話語。

金燦榮分析，高市言論曝露兩層風險，一是日本重走軍國主義道路，二是挑戰二戰後的國際秩序。他指出，中日關係緊繃後，美方僅由低階官員發聲，然而國務卿與總統皆未表態，使日本方面感到焦慮慌張。「美日關係是日本外交基石，但在緊張時刻最重要的盟友保持沉默，已經說明問題。」

他提及，美媒披露川普在通話中曾批評高市；再來看安理會常任理事國的態度，俄羅斯強烈譴責日本挑戰既有秩序，法國亦做出間接批評；至於與日本關係親近的美英兩國大致保持沉默，「其實就是不支持」。

「這次中日關係緊張是日本導致的，中國被迫做出反擊。」金燦榮說，目前為止，中國的反制還是很克制的，但日本只做了一個很曖昧的表態，強調高市講話沒有改變日本一貫立場。中國對日反制和兩國之間的緊張局勢還將持續一段時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日學者分析高市「高支持率」非普遍民意　

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」　宣佈成立獨立委員會問責

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程　含半山豪宅已全數停工

網傳宏福苑災前樓內「監視器畫面」　熱心男急狂按火警鈴無反應

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　月加班300小時遭疑過勞死

日國寶級歌手籲高市「爽快點」撤回言論　日中友好聯盟申請訪華

日本主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論的危險性

花百萬買「鴨子」遭女兒疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩　價值跌破眼鏡

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

濱崎步空場開唱被指「不實」！陸媒稱彩排照遭偷拍　兩派人戰翻

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

日學者分析高市「高支持率」非普遍民意　

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」　宣佈成立獨立委員會問責

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程　含半山豪宅已全數停工

網傳宏福苑災前樓內「監視器畫面」　熱心男急狂按火警鈴無反應

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　月加班300小時遭疑過勞死

日國寶級歌手籲高市「爽快點」撤回言論　日中友好聯盟申請訪華

日本主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論的危險性

花百萬買「鴨子」遭女兒疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩　價值跌破眼鏡

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

濱崎步空場開唱被指「不實」！陸媒稱彩排照遭偷拍　兩派人戰翻

統一獅高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」對話紀錄曝光

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

高志綱遭爆外遇林倪安！　對話、照片疑曝光

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

大陸熱門新聞

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

濱崎步空場開唱被指不實！陸媒稱彩排照遭偷拍

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

外媒問「日歌手被迫取消演出」　陸外交部回應

日首相以台海轉移經濟壓力　

「手機殼界的愛馬仕」年銷36億

日81歲國寶級歌手向高市喊話

陸國產「最強碳纖維」投產 一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

港大火151人死！最新調查曝光　業者買助燃防護網

蘇起：和談是台灣最後一條路　否則就進入「垃圾時間」了

震驚外界！北韓女飛官首次「罕見」亮相

更多熱門

相關新聞

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

中國兩度狀告聯合國！怒批高市引發緊張

中國駐聯合國大使傅聰昨（1）日再度致函聯合國，要求高市撤回發言，痛批日方毫無根據指責中國、甚至表態企圖以武力介入台灣問題。

高市早苗喊《進擊的巨人》名言　國際峰會爆掌聲

高市早苗喊《進擊的巨人》名言　國際峰會爆掌聲

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

「工作工作工作工作工作」　獲選日本流行語大賞

「工作工作工作工作工作」　獲選日本流行語大賞

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

關鍵字：

中日關係高市早苗軍國主義國際秩序外交風波

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面