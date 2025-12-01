　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

▲中國國家主席習近平與日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓會見。（圖／路透）

記者蘇靖宸／台北報導

日本首相高市早苗先前在國會回應「台灣有事」的說法引發中日關係緊張，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，也與高市熱線。面對相關區域情勢，國安局表示，美中角力暫緩，川普與習近平增加互動、管控情勢，但不改競爭本質；日、中對涉台議題各持立場，中共持續對日施壓，然避免情勢失控。

立法院外交國防委員會排定3日邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。而國安局的相關書面報告今已送至立法院。

根據國安局的報告，在情勢發展評估上，國安局表示，美「中」角力暫緩，然不改競爭本質、中共持續對日施壓，但避免情勢失控。

國安局指出，今年10月川習會後，美、中雖調整經貿制裁措施，但迄今未完全落實雙方共識。在稀土方面，中共暫停對關鍵礦產出口管制1年，然仍須監管部門審批，且雙方未簽署稀土供應協議；科技管制上，美國未同意向中共出售高階AI晶片；在農產品採購部分，中共採購美國大豆數量（200餘萬噸）遠不及美方預期（1200萬噸）。至於地緣競爭上，美國關切中共在南海、台海脅迫行為，並稱將捍衛美盟在印太地區利益，然中共則稱堅決維護國家安全利益。

日本方面，國安局說，中共為迫使高市早苗撤回涉台言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海、渤海射擊活動，刻意製造兩國緊張氣氛；另一方面，中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕於11月25日舉行會談，顯示並未切斷與日本對話管道，同時亦未見動員大規模反日民族主義活動。

但國安局也強調，日本堅定對台立場，並獲美盟公開聲援。國安局說明，高市強調願持續透過對話，推進與中共關係，然堅持不會撤回先前涉台言論，而日本內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充及常駐聯合國代表山崎和之等官員，先後駁斥中共宣稱將引用聯合國「敵國
條款」、「有權對日本採取軍事行動」。

國安局也提到，日本內閣會議在11月25日發布答辯書，重申對台海議題立場不變；11月15日起，美國國務院及駐日大使葛拉斯（George Glass）多次強調對日安保承諾，川普亦主動致電高市，確認續推美日同盟緊密合作。另南韓、印度、英國、德國及法國元首在G20峰會場邊，與高市會談共商實現「自由開放印太」（FOIP），美盟多國亦公開表達台海和穩重要性。

國安局說，總體而言，美、中戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢；日、中對涉台議題各持立場，然亦避免情勢升溫；另國際社會則高度關切印太秩序與台海和穩，並期盼台灣扮演「區域安全共同維護者」角色。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

蘇貞昌助攻邱議瑩！一句話引爆戰火　藍營怒轟：別羞辱高雄人

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

攘外必先安內！　呂秀蓮喊話賴清德：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

淡江大橋路跑惹民怨　新北反擊陳世凱：與中央僅見3次且隔多時

陳水扁第六感「心中接班人是邱議瑩」　陳其邁：初選由市民做決定

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

與梵蒂岡等12邦交國邦誼穩定　吳志中：我認為不會斷交

川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

蘇貞昌助攻邱議瑩！一句話引爆戰火　藍營怒轟：別羞辱高雄人

麥玉珍：民眾黨非還沒上場就舉白旗的政黨　我要選台中市長為何不可

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

攘外必先安內！　呂秀蓮喊話賴清德：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

淡江大橋路跑惹民怨　新北反擊陳世凱：與中央僅見3次且隔多時

陳水扁第六感「心中接班人是邱議瑩」　陳其邁：初選由市民做決定

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

樂天本週決定黃子鵬補償案！同步評估總教練人選 ：台日皆有可能

改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

政治熱門新聞

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

TVBS民調／柯志恩小幅落後賴瑞隆　領先3綠委「7至10個百分點」

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

主持19年畫句點！陳揮文證實「被請辭」

侯漢廷提7點國防「男女皆服役」　卓冠廷轟：共產黨同路人一貫做法

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

海鯤號船錨沒必要性、測試數據不需很精準　徐巧芯被海軍說法嚇到

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水　洪孟楷曝最新復水進度

國安官員：北京升高中日緊張情勢下不了車　有三大誤判

淡水16里大停水終於復水！市府：補償機制研議中

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

更多熱門

相關新聞

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

濱崎步上海演唱會「對空座位開唱」　蔣萬安喊話：台北絕對歡迎她

日本天后濱崎步11月29日原本要在上海舉辦演唱會，但因中日關係緊張，演出被迫取消，濱崎步在得知消息後，決定以「無人演唱會」形式，面對1.4萬個空位唱完全程，讓許多人不捨。對此，台北市長蔣萬安今（1日）表示，「不久前濱崎步來台北開演唱會，自己親手寫了張卡片送給她，也送了她很喜愛的Hello Kitty造型悠遊卡，所以，台北絕對歡迎濱崎步下次再來，而且會繼續給她驚喜」。

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

日本超市賣「整隻熊掌」　價格曝光

日本超市賣「整隻熊掌」　價格曝光

日首相以台海轉移經濟壓力　

日首相以台海轉移經濟壓力　

關鍵字：

高市早苗習近平川普國安局日本

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面