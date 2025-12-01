川習通話後「美中角力暫緩」　國安局：中持續施壓日但避免情勢失控

▲中國國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓會見。（圖／路透）

記者蘇靖宸／台北報導

日本首相高市早苗先前在國會回應「台灣有事」的說法引發中日關係緊張，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，也與高市熱線。面對相關區域情勢，國安局表示，美中角力暫緩，川普與習近平增加互動、管控情勢，但不改競爭本質；日、中對涉台議題各持立場，中共持續對日施壓，然避免情勢失控。

立法院外交國防委員會排定3日邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。而國安局的相關書面報告今已送至立法院。

根據國安局的報告，在情勢發展評估上，國安局表示，美「中」角力暫緩，然不改競爭本質、中共持續對日施壓，但避免情勢失控。

國安局指出，今年10月川習會後，美、中雖調整經貿制裁措施，但迄今未完全落實雙方共識。在稀土方面，中共暫停對關鍵礦產出口管制1年，然仍須監管部門審批，且雙方未簽署稀土供應協議；科技管制上，美國未同意向中共出售高階AI晶片；在農產品採購部分，中共採購美國大豆數量（200餘萬噸）遠不及美方預期（1200萬噸）。至於地緣競爭上，美國關切中共在南海、台海脅迫行為，並稱將捍衛美盟在印太地區利益，然中共則稱堅決維護國家安全利益。

日本方面，國安局說，中共為迫使高市早苗撤回涉台言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海、渤海射擊活動，刻意製造兩國緊張氣氛；另一方面，中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕於11月25日舉行會談，顯示並未切斷與日本對話管道，同時亦未見動員大規模反日民族主義活動。

但國安局也強調，日本堅定對台立場，並獲美盟公開聲援。國安局說明，高市強調願持續透過對話，推進與中共關係，然堅持不會撤回先前涉台言論，而日本內閣官房長官木原稔、外相茂木敏充及常駐聯合國代表山崎和之等官員，先後駁斥中共宣稱將引用聯合國「敵國

條款」、「有權對日本採取軍事行動」。

國安局也提到，日本內閣會議在11月25日發布答辯書，重申對台海議題立場不變；11月15日起，美國國務院及駐日大使葛拉斯（George Glass）多次強調對日安保承諾，川普亦主動致電高市，確認續推美日同盟緊密合作。另南韓、印度、英國、德國及法國元首在G20峰會場邊，與高市會談共商實現「自由開放印太」（FOIP），美盟多國亦公開表達台海和穩重要性。

國安局說，總體而言，美、中戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢；日、中對涉台議題各持立場，然亦避免情勢升溫；另國際社會則高度關切印太秩序與台海和穩，並期盼台灣扮演「區域安全共同維護者」角色。

