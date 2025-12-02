中記者逼問「台灣屬於中國？」日外相教科書級回答瘋傳！百萬人讚翻

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／翻攝自YouTube／日本外務省）

記者閔文昱／綜合報導

中日關係近期因高市早苗拋出「台灣有事」言論加速惡化，而日本外務大臣茂木敏充在外務省記者會上，遭中國《鳳凰衛視》李姓女記者連番「套話」，逼問日本是否承認「台灣屬於中國」與「台灣問題是中國內政」。然而，整場交鋒不僅沒讓茂木說出任何對中方有利的字眼，反而因其層層迴避、冷靜應對，引爆日本網路熱議。

該記者會於11月14日舉行。李姓記者首先引用1972年大平正芳在國會的發言，試圖讓茂木承認「日本至今仍認為台灣問題屬中國內政」。她再以《日中聯合聲明》為背景追問「日本哪部分立場沒改變？是否支持『台灣是中華人民共和國不可分割的一部分』？」但茂木始終不落入話術，僅簡短回應，「日本的立場始終如一。如果您閱讀議事錄，就會理解當時的答辯內容。」

李姓記者不死心，再度追問，「那麼，日本政府是否認為台灣問題是中國內政？我可以這樣理解嗎？」更要求日本表態對「台灣獨立」的看法。茂木則回，「我想，我的理解與李女士您的理解之間，應該有些地方不太一樣。」當記者繼續追問差異在哪時，茂木反將一軍，「如果您能更具體指出個別事項，我可以回答。」讓對方語塞，主持人也迅速宣布記者會結束。

這段「中記者套話失敗」的畫面被日本網友上傳到X平台後迅速爆紅，累積破200萬觀看。網友紛紛大讚茂木的外交用詞滴水不漏，「共產黨記者永遠想套話」、「茂木先生的微笑太有殺傷力」、「中國缺乏語言理解能力，只沉迷在臆測」；也有台灣網友讚爆：「想套話？回去再練五年」、「中國記者在民主國家才敢狂」。

儘管茂木強調「日本對台立場未改變」，但他全程避談「台灣是中國內政」等敏感措辭，也未承認台灣屬於中國。此舉被日、台輿論解讀為日本仍將兩岸議題視為國際重要議題，而非中國單方的「內政論述」，並延續其在台海問題上「戰略模糊但不隨中起舞」的既定態度。