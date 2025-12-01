「工作工作工作工作工作」　獲選日本流行語大賞

▲日本首相高市早苗出席流行語大賞頒獎典禮，並以「工作×5」獲得年度大賞。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本年終盛事「現代用語的基礎知識選2025T＆D保險集團新語・流行語大賞」1日公布了年度前十大流行語，其中最受矚目的年度大賞，由上任一個多月、人氣持續攀升的日本首位女性首相高市早苗，以她鏗鏘有力的宣言「工作、工作、工作、工作再工作」（簡稱「工作X5」）一舉奪得。

這是自2009年時任首相鳩山由紀夫以「政權輪替」獲獎以來，日本現任首相再度獲此殊榮，高市早苗也是史上第四位獲得流行語年度大賞的首相。她這句話是在10月4日當選自民黨總裁後的致詞中提出的，當時她向黨籍議員們表示，為了讓國家重新振作，她將像拉車的馬一樣努力工作，「拋棄所謂『工作與生活平衡』這句話」，並連講五次「工作」以示決心。儘管這句話距離評選截止時間不到一個月，但憑藉其充滿氣勢的表述，在社群網路上迅速引發高度討論，最終以黑馬之姿逆轉勝出。

這句「工作X5」在社會上引發了兩極反應。評選委員會認為，這句話震驚了致力於改革工作方式的經濟界，但也讓許多昭和時代出身、認為「工作本來就該這樣」的民眾產生了共鳴。

高市早苗親自出席頒獎典禮，並解釋了她的初衷。她表示，這句話曾引起正反意見，但她只是想表達自己要努力工作、為國民做出貢獻的決心，絕對沒有鼓勵國民過勞的意思，希望大家不要誤會。當主持人問她為何將「工作」強調五次時，她笑著回應，只是因為當時的氣氛，並沒有特別的涵義。

然而，高市首相的投入程度也引起了各界對其健康的擔憂。在就任首相後，她立刻面臨繁忙的外交事務，包括美國總統川普訪日及出席APEC峰會等。她本人在國會答詢時曾透露，睡眠時間大約只有二到四小時。自民黨內甚至出現了「她是不是太瘦了」的擔憂，朝野雙方都曾建議她應該「勞逸結合」。據觀察，她最近的工作節奏似乎已有所緩和。

除了高市首相的得獎金句，今年入選前十名的詞彙還涵蓋了社群媒體迷因「エッホエッホ」、大阪世博吉祥物「脈脈」、美國總統川普的「川普關稅」、政府釋出的儲備米「古古古米」、打破真人電影紀錄的「國寶」，以及各地熊害頻傳的「緊急獵槍/熊害」等時事話題。