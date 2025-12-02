中國兩度狀告聯合國！批「台灣有事」引發緊張　日方：曲解原意

▲中國駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝央視）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗11月初在國會提及「台灣有事恐構成存亡危機事態」後，引發日中外交摩擦。中國駐聯合國大使傅聰昨（1）日再度致函聯合國祕書長古特瑞斯，要求高市撤回發言，痛批日方毫無根據指責中國、甚至表態企圖以武力介入台灣問題。日本政府則明確反駁，指控中國說法毫無根據，強調日本政策從未改變。

根據日媒《共同社》、《TBS News》，中國駐聯合國大使傅聰在1日最新一封寄給古特瑞斯的信函中，再度聚焦高市早苗在眾議院的答覆內容，指她「若台灣有事涉及武力行使，可能構成存亡危機事態」的說法，形同挑戰戰後國際秩序，並嚴重違反聯合國憲章。傅聰聲稱，高市的立場等同暗示日本將以軍事介入台灣問題，是造成中日兩國緊張關係升溫的直接原因，因此中方再次致函實屬「正當且必要」。

報導指出，中國在11月21日首次向聯合國提出抗議後，日本常駐聯合國代表山崎和之於11月24日遞交反駁信函，強調日本政府的基本防衛方針始終是「專守防衛」，不會在未遭受攻擊的情況下主動行使自衛權，批評中國指控與事實不符。

在中日雙方往返陳述後，傅聰本月1日再度致函，指日方迴避核心論點、反過來「無根據批判中國、企圖轉嫁責任」，要求高市必須立即撤回發言。另外，傅聰也在此次信函提到日本高市內閣可能打算修改「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器），質疑日本打算再度實施軍事武裝。

根據日媒《富士新聞網》，中國再度遞函抗議後，日本內閣官房長官木原稔今（2）日上午召開記者會作出回應。

他表示，日方已充分掌握情況，強調實在無法接受中國的主張，（日本）政府將持續適當應對。他重申，日本自從戰後以來始終為國際社會的和平與繁榮做出貢獻，政府立場自《和平安全法制》通過以來從未改變，外界對日本安全政策出現重大轉向的說法並不符合事實。

木原稔指出，日本已多次向中國表明立場，強調高市早苗在眾議院的答覆內容並未超出既有政策方向，日本各項防衛討論與表述均建立在既定法制與國家安全架構之上，並非如中國指控般意圖打破現狀。他批評，中方試圖將高市的國會言論定義為挑釁，反而忽視日本所面臨的區域安全環境變化。