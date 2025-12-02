高市早苗也是《進擊的巨人》粉絲！　霸氣喊主角名言全場爆掌聲

記者柯沛辰／綜合報導

日本首相高市早苗1日在東京「未來投資倡議」（FII）峰會發表演講時，引用人氣漫畫《進擊的巨人》主角艾連的經典台詞：「閉嘴，把所有投資都押在我身上就對了！」此話一出，不僅贏得台下如「地鳴」般的掌聲，也在社群引發熱議。

綜合日媒報導，由沙烏地阿拉伯「未來投資倡議」主辦的國際峰會，首度在日本舉行。高市在演講中闡述了日本的國家安全保障戰略，強調高市內閣透過「危機管理投資」達成強勁的經濟成長，率先針對、糧食、能源安全、健康醫療等領域進行戰略性投資，並建立稀土等重要礦物的替代供應路徑。

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

演講接近尾聲時，高市表示要引用《進擊的巨人》主角艾連的一句台詞，以英語說道：「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了！」（Just shut your mouths! And invest everything in me）

隨後，高市以已故前首相安倍晉三演說時曾使用的句子作為結尾：「日本回來了，投資日本！」（Japan is back. Invest Japan.）語畢，現場立刻響起如雷掌聲。

部分報導也指出，日本動漫作品在沙烏地阿拉伯地區擁有高人氣，高市這番言論，有望藉助這些作品，為自己和相關議題帶來更多人氣和討論。