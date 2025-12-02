川普MRI公布！　醫師報告狂讚：心血管系統呈現優異健康狀態

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在10月接受預防性核磁共振（MRI）後，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）1日發布備忘錄表示，79歲的川普「整體健康狀況依然極佳」，心臟與腹部的進階影像檢查結果「完全正常」。此份醫療說明出爐之際，民主黨人士近周持續質疑川普健康能否支撐第二任期，並要求白宮公布MRI相關資料。

巴巴貝拉在備忘錄中指出，影像結果未顯示動脈狹窄影響血流，也未見心臟或主要血管異常，川普「心血管系統展現優異健康狀態」。此外，腹部影像也確認各項功能均在正常範圍，無急性或慢性問題。他強調，對川普這個年齡層的男性而言，MRI屬「常規性」檢查，有助及早辨識問題並確保長期健康。

川普10月到華特里德國家軍事醫學中心接受年度體檢時，同步做了MRI，但白宮當時未說明掃描部位，引發外界揣測。川普在空軍一號上接受媒體詢問時說，對公布結果「沒意見」，談到檢查部位則稱，「我不知道，是MRI，就是做個MRI；不是腦部，我做了認知測驗，還得了高分。」

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）在例行簡報中大段朗讀備忘錄，表示政府展現「相當程度的透明」。白宮稱，川普今年4月已完成年度體檢，10月接受的MRI屬於「年度例行健檢的一部分」，川普當時也對外宣稱結果「非常完美」。

近月來，川普曾被拍到腳踝腫脹、右手瘀傷，也曾在會議中被目擊似乎打瞌睡。白宮7月曾表示，川普被診斷患有慢性靜脈功能不全，該病症可能導致雙腿腫脹。上周，川普曾憤怒回擊一名《紐約時報》女性記者，斥其為「三流」且「內外都醜」，批評對方報導其年齡與體能狀況。