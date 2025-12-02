　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普MRI公布！　醫師報告狂讚：心血管系統呈現優異健康狀態

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在10月接受預防性核磁共振（MRI）後，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）1日發布備忘錄表示，79歲的川普「整體健康狀況依然極佳」，心臟與腹部的進階影像檢查結果「完全正常」。此份醫療說明出爐之際，民主黨人士近周持續質疑川普健康能否支撐第二任期，並要求白宮公布MRI相關資料。

巴巴貝拉在備忘錄中指出，影像結果未顯示動脈狹窄影響血流，也未見心臟或主要血管異常，川普「心血管系統展現優異健康狀態」。此外，腹部影像也確認各項功能均在正常範圍，無急性或慢性問題。他強調，對川普這個年齡層的男性而言，MRI屬「常規性」檢查，有助及早辨識問題並確保長期健康。

川普10月到華特里德國家軍事醫學中心接受年度體檢時，同步做了MRI，但白宮當時未說明掃描部位，引發外界揣測。川普在空軍一號上接受媒體詢問時說，對公布結果「沒意見」，談到檢查部位則稱，「我不知道，是MRI，就是做個MRI；不是腦部，我做了認知測驗，還得了高分。」

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）在例行簡報中大段朗讀備忘錄，表示政府展現「相當程度的透明」。白宮稱，川普今年4月已完成年度體檢，10月接受的MRI屬於「年度例行健檢的一部分」，川普當時也對外宣稱結果「非常完美」。

近月來，川普曾被拍到腳踝腫脹、右手瘀傷，也曾在會議中被目擊似乎打瞌睡。白宮7月曾表示，川普被診斷患有慢性靜脈功能不全，該病症可能導致雙腿腫脹。上周，川普曾憤怒回擊一名《紐約時報》女性記者，斥其為「三流」且「內外都醜」，批評對方報導其年齡與體能狀況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃
夜遊成悲劇！22歲男亡　19歲女送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普MRI公布！　醫師報告狂讚：心血管系統呈現優異健康狀態

海地中部遭黑幫血洗！母子慘死、百人逃生　民眾怒闖市府抗議

中國兩度狀告聯合國！批「台灣有事」引發緊張　日方：曲解原意

好市多「提告川普政府」！　要求關稅退款並且停徵

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

「殲滅運毒船」打臉川普說法？　白宮證實：防長授權美軍2次攻擊

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

川普MRI公布！　醫師報告狂讚：心血管系統呈現優異健康狀態

海地中部遭黑幫血洗！母子慘死、百人逃生　民眾怒闖市府抗議

中國兩度狀告聯合國！批「台灣有事」引發緊張　日方：曲解原意

好市多「提告川普政府」！　要求關稅退款並且停徵

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

「殲滅運毒船」打臉川普說法？　白宮證實：防長授權美軍2次攻擊

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

山友登頂七星山驚見「現場露3點換泳裝」　旁人全看傻

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊化眼線」剛買車3個月：腦袋空白

富邦0052夯到爆！　專家激推1組合「比0050多賺80%」

日本主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論的危險性

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

韓職四冠王MVP身價上看4000萬美元　龐塞傳將簽3年大約回大聯盟

【高國豪私約二嫂】3兄弟2打1互K！現場爆粗驚動警察

國際熱門新聞

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

男友遭榮譽處決！　21歲新娘抱遺體成婚

釜山女大生遭「鋸片削臉+割頸」　搶救2小時不治

內戰煉獄　女被逼脫光「多人輪流侵犯」

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

全球唯一！英美達成「零關稅協議」：英輸美藥品免關稅

前一個顧客看中卻沒買　男買下中3千萬

比特幣暴跌6%　拖累美股收黑427點

輝達砸628億入股新思科技　收高4.85％

高市早苗喊《進擊的巨人》名言　國際峰會爆掌聲

動物園翻牆闖獅舍！　男落地瞬間遭活活咬死

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

更多熱門

相關新聞

好市多「提告川普政府」！

好市多「提告川普政府」！

美國零售巨頭好市多（Costco）11月28日已向位於紐約市的美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）提起訴訟，以確保若最高法院推翻川普關稅政策，能夠確實收到政府退還的關稅款項。

加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

「殲滅運毒船」打臉川普說法？　白宮證實：防長授權美軍2次攻擊

「殲滅運毒船」打臉川普說法？　白宮證實：防長授權美軍2次攻擊

川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

關鍵字：

川普MRI核磁共振北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面