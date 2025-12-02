好市多「提告川普政府」！　要求關稅退款並且停徵

▲美國好市多提告政府。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國零售巨頭好市多（Costco）起訴川普政府，試圖確保若最高法院推翻關稅政策，該企業能夠「全額回收」今年迄今為止額外支付的新關稅，並在最高法院持續審理此案期間，停止繼續徵收關稅。

CNBC、《路透社》報導，好市多11月28日向位於紐約市的美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade）提起訴訟。

起訴書指出，即便最高法院維持下級法院判決，裁定川普無權援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅，好市多仍可能無法收回當初額外支付的關稅款項。

好市多提到，12月15日是清算（liquidation）多付關稅金額、以利爭取退款的最後期限，該公司先前要求美國海關及邊境保護局（CBP）延長期限，卻遭到拒絕。

▲川普關稅衝擊全球貿易。圖為洛杉磯港 。（圖／路透）



好市多並非唯一採取法律行動的企業，其他包括大黃蜂食品（Bumble Bee Foods）、雷朋眼鏡製造商依視路陸遜梯卡（EssilorLuxottica）、川崎重工（Kawasaki Motors）、露華濃（Revlon）及橫濱輪胎（Yokohama Tire）等數十間公司，均已提出類似訴訟，保障潛在退款權益。

好市多作為其中規模最大的企業之一，在截至8月31日的會計年度，營收高達2752億美元。面對關稅衝擊，這間全美最大倉儲式賣場已採取多重應對策略，包括減少供應商數量、增加在地採購比例、更依賴自有品牌科克蘭（Kirkland）產品等。

在11月5日的口頭辯論中，大法官們對於川普是否合法運用1977年《國際緊急經濟權力法》課徵關稅提出質疑，雖已加速審理此案，但尚未公布判決時程。