川普曝年底前公布Fed新主席　白宮熱門人選：上任後快速降息

▲白宮國家經濟委員會主任哈塞特是下任Fed主席熱門人選 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普30日表示，他已經決定好下一任聯準會（Fed）主席的人選，最快將於年底前公布。而普遍被視為領先者的白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）也在受訪時稱讚，市場對川普即將提名新任Fed主席的消息反應正面，顯示投資人已準備迎接政策可能出現的重大轉向。外界同時傳出現任主席鮑爾（Jerome Powell）將提前離職的未經證實謠言，目前主流外電皆未報導，有待觀察。

川普30日在空軍一號上向隨行記者表示，「我知道我要挑選誰，我們會公布的。」雖未透露人選，但他多次批評鮑爾降息不夠積極，並暗示新任主席應更快速推動寬鬆政策。熟悉內情人士向彭博透露，哈塞特是目前最受青睞的接任人選。

哈塞特受訪時並未正面回應是否為領先者，僅稱相關消息「只是傳聞」。但他也指出，自從外界預期川普將提名新主席後，市場立即展現正面反應，包括公債標售順利、殖利率走低，顯示投資人期待降息環境加速到來。他並表示，美國民眾可望在未來獲得更便宜的汽車貸款，或以更低利率取得房貸，這正是外界對新任主席的期待指標。

另一方面，哈塞特在接受彭博訪問時再度強調，市場之所以反應良好，是因為投資人樂見一位更趨鴿派、願意快速降息的Fed領導人。他的談話被解讀為回應部分金融界對他「過度貼近川普」的疑慮。

在此同時，彭博等多家媒體也指出，哈塞特若接任Fed主席，可能意味著貨幣政策將出現重大調整，市場也因此提前反映降息預期。美國10年期公債殖利率在消息曝出後一度跌破4％，美元走弱，風險性資產則受到支撐。

不過也有分析警告，若Fed主席與白宮關係過於密切，可能引發市場對Fed獨立性的擔憂。若降息速度過快，通膨與資產泡沫風險也可能升高。

川普政府近期強調將加速重塑美國經濟與金融政策布局，新的Fed主席人選將是核心關鍵；哈塞特已公開表示，只要川普詢問，他願意接受提名。隨著白宮暗示人選即將揭曉，全球金融市場正密切關注新任Fed領導者將如何改寫未來數年的政策走向。