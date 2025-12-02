加拿大加入歐盟「SAFE協議」　承諾拉高國防支出

▲加拿大允諾增加國防開支。（示意圖為加國「蒙特婁號」（HMCS Montreal）護衛艦／翻攝自Facebook／HMCS Montréal）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室1日宣布，加拿大已與歐盟達成協議，將加入「歐洲安全行動」（Security Action for Europe，SAFE）倡議，增加國防開支。此舉將使加拿大防衛產業取得更廣泛的歐洲市場准入，也有望吸引歐洲軍工投資進入加拿大。

路透社報導，卡尼在聲明中指出，加拿大加入SAFE「將填補關鍵能力缺口、擴大加拿大供應商的市場，並吸引歐洲防衛投資」。他表示，這是一項對加拿大安全與經濟皆具戰略價值的合作。

SAFE是歐盟今年稍早宣布的1500億歐元（約新台幣5兆4698億元）再軍備基金，核心目的在於面對俄羅斯潛在威脅、以及華府安全承諾的不確定性，讓歐盟能在2030年前具備自主防衛能力。隨著俄烏戰爭持續、北約盟國對未來美國政策方向抱持疑慮，歐盟加速推動軍備擴張、供應鏈強化、跨國合作等措施。

加拿大作為北約成員，加入SAFE象徵歐盟正進一步與非歐盟盟友深化防衛產業合作，也標誌著跨大西洋在面對俄羅斯威脅時的共同戰略方向正在調整。卡尼政府表示，後續將與歐盟就具體合作機制展開協調，包括採購、技術合作、與供應鏈整合等議題。