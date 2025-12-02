澤倫斯基盼與川普談關鍵議題　美特使將赴俄會普丁

▲川普與澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，他預計將與美國總統川普進行重要對話，討論多項「具有高度挑戰性的關鍵議題」。隨著美國加速主導結束俄烏戰爭的外交行動，川普特使近期也將前往莫斯科，會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

澤倫斯基今天在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行會談，並尋求歐洲進一步加強對基輔的支持。另一方面，他的談判代表在美國佛羅里達州與美方結束兩天會談，但雙方皆承認，部分議題仍未取得突破。

澤倫斯基在聯合記者會上表示，自己將與川普討論領土、安全保障與烏克蘭重建等核心議題，強調「領土問題最為棘手」，安全議題同樣「至關重要」，而歐洲在重建計畫中也必須扮演關鍵角色。他指出，俄羅斯近月加強飛彈與無人機攻擊，意圖對烏克蘭施加心理與實質壓力，「只是為了擊垮烏克蘭人民」，但烏克蘭必須確保「俄羅斯不能將任何事情視為這場戰爭的獎賞」。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）在佛州與烏克蘭官員磋商後，預定於明日前往莫斯科會晤普丁。美方正努力推動一項結束敵對行動的方案，並希望獲得莫斯科與基輔同意。

馬克宏則強調，任何停火或和平計畫，必須在基輔與歐洲列強共同參與下才能最終確定。「領土問題尚無定案，最終決定權只能由澤倫斯基總統作出。」他也指出，涉及凍結資產、安全保障、申請加入歐盟（EU）及歐洲制裁等議題，最終拍板都需由歐洲國家共同坐上談判桌討論。