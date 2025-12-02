　
國際

「殲滅運毒船」打臉川普說法？　白宮證實：防長授權美軍2次攻擊

▲美國先前擊沈委內瑞拉外海疑似運毒船。（圖／翻攝自X）

▲美國先前擊沈委內瑞拉外海疑似運毒船。（圖／翻攝自X）

記者張靖榕／綜合報導

白宮1日證實，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾授權海軍上將布萊德利（Frank Bradley），對一艘疑似自委內瑞拉運送非法毒品的船隻發動多次攻擊。這起行動發生於9月，華盛頓郵報先前披露，第二次攻擊的目的，是為了「消滅初次攻擊後仍存活的兩名人員」，引發外界質疑下令者是否要求「格殺無論」。然而川普的說法與白宮的說法卻存在明顯的出入，引發外界關注。

美國總統川普31日表示，他本人不會贊成第二次攻擊，並稱赫格塞斯否認曾下達「格殺無論」的命令；然而，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）1日明確指出，赫格塞斯確實授權布萊德利上將執行相關攻擊，「布萊德利上將完全在其職權範圍內行動，並依法執行任務，以確保船隻被摧毀，排除對美國的威脅」。

▲川普表示赫格塞斯否認下達「格殺無論」的命令 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示赫格塞斯否認下達「格殺無論」的命令 。（圖／達志影像／美聯社）

白宮強調，此次攻擊屬於「自我防衛」行動，地點位於國際水域，依循武裝衝突法規範，目的是阻止被美方列為「外國恐怖組織」的毒梟勢力對美國構成威脅。

這起攻擊行動的合法性引發美國國會兩黨關注，共和、民主兩黨議員都已承諾將展開調查。

在委內瑞拉議題上，川普近日的表態也讓外界高度緊張。他警告，各航空公司與飛行員「應視委內瑞拉上空與周邊空域為完全關閉」，卻未提供細節，使加拉加斯當局感到不安。川普還證實，他曾與美國視為「非法政權」的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）通話，但拒絕透露談話內容。

美國政府正加速研擬針對委內瑞拉的行動方案。川普政府長期指控馬杜洛政權涉及毒品走私，並強調毒品在美國造成嚴重死亡問題；馬杜洛則否認所有指控。

路透社先前報導，美國正考慮推動推翻馬杜洛的多項選項，包括軍事行動，美軍在加勒比海一帶已進行大規模部署，並在過去近3個月對疑似載運毒品船隻發動至少21次攻擊，造成逾80人死亡。川普政府也授權中情局在委內瑞拉境內展開秘密行動，使當地局勢進一步升溫。

11/29 全台詐欺最新數據

「殲滅運毒船」打臉川普說法？　白宮證實：防長授權美軍2次攻擊

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

