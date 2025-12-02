宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

▲反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

宏都拉斯11月30日舉行的總統選舉進入白熱化階段，計票結果顯示，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和自由黨代表納斯拉亞（Salvador Nasralla）的得票率極為接近，兩人目前僅相差515票，選舉結果難以預測。

根據最新報導，阿斯夫拉曾擔任首都德古西加巴市長，現年67歲，目前以40%的得票率微幅領先納斯拉亞的39.78%。第三名則是來自執政黨自由重建黨的蒙卡達（Rixi Moncada），她的得票率僅有19.18%。選舉當局指出，兩位主要候選人票數幾乎平手，並呼籲民眾耐心等待所有選票統計完畢。

選舉過程中，技術問題引發外界不滿。早晨原本應更新的計票系統突然無法連線，讓結果公布進展受到阻礙，當地媒體也進一步批評選舉的透明度。此外，美國前總統川普公開支持阿斯夫拉，認為他能協助打擊毒品犯罪，並威脅若阿斯夫拉未當選，美國將停止金援。川普更曾表示願特赦前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），此人因毒品相關罪名在美服刑。

值得注意的是，阿斯夫拉與納斯拉亞均曾表態，若選舉獲勝將重新與台灣建立外交關係。宏都拉斯於2023年與台灣斷交，若恢復邦交，可能對中國在中美洲的外交布局造成重大影響。無論最終誰勝出，都將在2026年至2030年間領導宏都拉斯。