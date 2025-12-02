　
國際

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

▲▼反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

▲反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

宏都拉斯11月30日舉行的總統選舉進入白熱化階段，計票結果顯示，國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）和自由黨代表納斯拉亞（Salvador Nasralla）的得票率極為接近，兩人目前僅相差515票，選舉結果難以預測。

根據最新報導，阿斯夫拉曾擔任首都德古西加巴市長，現年67歲，目前以40%的得票率微幅領先納斯拉亞的39.78%。第三名則是來自執政黨自由重建黨的蒙卡達（Rixi Moncada），她的得票率僅有19.18%。選舉當局指出，兩位主要候選人票數幾乎平手，並呼籲民眾耐心等待所有選票統計完畢。

選舉過程中，技術問題引發外界不滿。早晨原本應更新的計票系統突然無法連線，讓結果公布進展受到阻礙，當地媒體也進一步批評選舉的透明度。此外，美國前總統川普公開支持阿斯夫拉，認為他能協助打擊毒品犯罪，並威脅若阿斯夫拉未當選，美國將停止金援。川普更曾表示願特赦前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），此人因毒品相關罪名在美服刑。

值得注意的是，阿斯夫拉與納斯拉亞均曾表態，若選舉獲勝將重新與台灣建立外交關係。宏都拉斯於2023年與台灣斷交，若恢復邦交，可能對中國在中美洲的外交布局造成重大影響。無論最終誰勝出，都將在2026年至2030年間領導宏都拉斯。

宏都拉斯大選開票陷膠　2親台候選人僅差515票

相關新聞

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏國大選開票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

宏都拉斯11月30日迎來總統及國會大選，目前開票作業正在進行中。路透報導，根據選舉委員會公布初步計票最新結果，在已開出的34%選票中，美國總統川普力挺的反對黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫居領先。

宏都拉斯大選民調　「挺台」候選人領先

宏都拉斯大選民調　「挺台」候選人領先

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

宏都拉斯擁抱中國拖垮經濟　反對派想與台復交

宏都拉斯擁抱中國拖垮經濟　反對派想與台復交

關鍵字：

宏都拉斯

