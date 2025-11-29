宏都拉斯選前震撼彈！　川普突宣布「特赦前總統」

▲葉南德茲因販毒至美國，遭美國法院判處45年徒刑。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在宏都拉斯大選前夕投下震撼彈，於當地時間28日在自家社群平台Truth Social發文，表示將赦免因販毒至美國，遭美國法院判處45年徒刑的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。

根據《路透社》報導，川普在貼文中強調，根據「許多他非常尊敬的人」的說法，葉南德茲遭到「極其嚴苛且不公平」的對待，因此他決定給予完全且全面的赦免。

川普也再度表態力挺宏都拉斯保守派「國家黨」（National Party）總統候選人阿斯富拉（Nasry Asfura），更放話警告，「如果他沒當選，美國就不會再繼續花冤枉錢。」

葉南德茲於2014至2022年間主政宏都拉斯，卸任不久便遭到逮捕。根據美國檢方指控，他在任內收受毒梟賄款，協助運送約400噸古柯鹼進入美國。紐約曼哈頓陪審團2024年3月裁定他罪名成立，同年6月被判處45年有期徒刑，葉南德茲本人始終堅稱定罪錯誤。

宏都拉斯即將在30日舉行總統大選，目前選情膠著，阿斯富拉與執政黨「自由與重建黨」（LIBRE）候選人、前國防部長蒙卡達（Rixi Moncada），以及中間派「自由黨」（Liberal Party）的電視名嘴納斯拉亞（Salvador Nasralla）三強鼎立，呈現難分軒輊局面。

宏都拉斯自現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）2021年執政以來，與古巴、委內瑞拉等左翼政府關係密切，引發美方關注。無論本次誰勝出，將主政2026至2030年，但也有分析擔憂選後可能出現多方爭議當選情形。

美洲國家組織（OAS）與美國政府已表達對本次選舉程序的關切，強調將持續密切監控選情發展。