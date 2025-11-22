　
國際

宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗　反對派想與台復交

宏都拉斯自2023年3月與台灣斷交，面臨白蝦滯銷窘境。（翻攝自laprensa.hn）

▲宏都拉斯自2023年3月與台灣斷交，面臨白蝦滯銷窘境。（翻攝自laprensa.hn）

圖文／鏡週刊

宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。

當地媒體報導，宏國私人企業委員會（COHEP）前主席魯茲（Santiago Ruiz）批評，宏都拉斯與中國建交在經濟層面「徹底失敗」，不但未帶來承諾中的商機，還讓中國商品大量湧入，衝擊本地產業。他指出，失去台灣市場後最受害的是宏都拉斯重要出口白蝦養殖業。

宏國南方商會主席澤拉亞（Carlos Zelaya）表示，自斷交後情勢「完全沒有改善」。他強調，從出口「量」與「穩定性」來看，台灣市場明顯優於中國。數據顯示，宏國白蝦在失去台灣這個關鍵買家後，出口量大幅縮減67%，收入更暴跌78%。在斷交前，宏國對台白蝦出口一度占總量40%，年出口額突破1億美元。然而外交轉向後，超過60家相關公司倒閉，造成約1.4萬人失業，形成地方產業危機。

據悉，北京在斷交後迅速擴張在宏國的影響力，並承諾投入近3億美元、取得多項建設與合作合約。然而宏國對中國的出口成績仍不如預期，自由貿易協議也始終未見進展，使國內對「投中」決策的疑慮與不滿持續升高。

先前，眾多蝦農與中小企業主即控訴，北京承諾的大量採購並未兌現，宏國對中國出口至今依舊有限。他們認為，恢復與台灣的既有貿易條件，是挽救產業的重要關鍵。當地媒體更以「宿醉」形容當前情況，意指國家在外交轉向後才發現現實與期待差距極大。

在競爭激烈的總統大選中，外交立場成為候選人之間最明確的差異點。執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）支持深化與中國的合作，但2位反對派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）及納斯拉亞（Salvador Nasralla）則公開主張檢討對中協議，並呼籲恢復與台灣的邦誼。他們指出，北京的承諾多未落實，相較之下台灣過去提供的經援、合作計畫與市場開放更具實質效益，是宏國經濟的重要支柱。


