國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

▲▼宏都拉斯女總統卡斯楚選擇與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年宏都拉斯女總統卡斯楚選擇與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

2023年跟台灣斷交的宏都拉斯即將在12月舉行總統大選，而根據《彭博》28日的報導，宏都拉斯可能因大選結果，重新跟台灣建立邦交。

報導指出，民調排名第一的前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）及第二的前市長阿斯夫拉（Nasry Asfura），都希望將宏都拉斯與美國的關係推向更高層次。美國總統川普（Donald Trump）曾透過社群媒體呼籲支持阿斯夫拉，並強調他是唯一能與美國合作的候選人，川普這一喊話也成這次選舉關鍵指標。

宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年上任後決定與台灣斷交並與中國建交，宏都拉斯的出口業遭受嚴重衝擊，尤其是白蝦的出口量大幅下降。美洲對話組織的亞洲暨拉美計畫主任邁爾斯（Margaret Myers）表示，宏都拉斯與中國的外交轉向，目前看來並沒有帶來實質的財政收益。

更重要的是，宏都拉斯對美國出口量占比遠超過中國，這顯示宏都拉斯或將重新向西方靠攏。美國陸軍戰爭學院拉丁美洲專家艾利斯（Evan Ellis）也直言，這場選舉的結果，或許能改寫台灣與中美洲的外交版圖。

