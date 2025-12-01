　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宏都拉斯大選最新民調出爐　「挺台」候選人領先

▲▼宏國總統大選呈現三強鼎立。川普力挺的反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬執政黨候選人蒙卡達（中），以及中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

▲宏國總統大選呈現三強鼎立。川普力挺的反對黨國家黨候選人阿斯夫拉（左）、現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬執政黨候選人蒙卡達（中），以及中間右派反對黨自由黨的納斯拉亞（右）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

宏都拉斯11月30日迎來總統及國會大選，但整場選戰被美國總統川普（Donald Trump）的一連串威脅言論籠罩。最新民調顯示，電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）暫時領先，不過仍有高達34%的選民尚未表態，勝負在最後階段更加難以預測。

根據BBC報導，此次共有5名總統候選人登場，但外界普遍視為三方競爭，包括現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬執政黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）、中間派自由黨的納斯拉亞，以及川普力挺的反對黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

宏都拉斯總統大選採一輪投票決勝負，納斯拉亞在一份10月民調中處於領先狀態，阿斯夫拉則位居第2；主張繼續與北京維持邦交的蒙卡達在民調中排名第3。

▲▼宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

▲宏都拉斯中間右派反對黨自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／路透）

目前民調領先的納斯拉亞，是第四度挑戰總統大位。他多次聲稱2017年的勝選遭「選舉舞弊」奪走，雖然未獲證實、部分重新計票也未發現異常，但當年確實引爆國內大規模抗議。

納斯拉亞與阿斯夫拉皆公開主張檢討對中協議，並呼籲恢復與台灣的邦誼。他們指出，北京的承諾多未落實，相較之下台灣過去提供的經援、合作計畫與市場開放更具實質效益，是宏國經濟的重要支柱。

《彭博社》先前曾報導，美洲對話組織的亞洲暨拉美計畫主任邁爾斯（Margaret Myers）表示，宏都拉斯與中國的外交轉向，目前看來並沒有帶來實質的財政收益。

更重要的是，宏都拉斯對美國出口量占比遠超過中國，這顯示宏都拉斯或將重新向西方靠攏。美國陸軍戰爭學院拉丁美洲專家艾利斯（Evan Ellis）也直言，這場選舉的結果，或許能改寫台灣與中美洲的外交版圖。

美國總統川普日前公開力挺阿斯夫拉，更警告若他落敗，美國將縮減對宏都拉斯的援助，「不會再把好錢丟進壞錢裡。」他指出，自己與阿斯夫拉可以攜手「對抗毒品共產主義者」，強勢介入選戰意味濃厚。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）因僅能擔任一任四年，未參與本次競選，她則選擇支持蒙卡達接棒。蒙卡達承諾若當選，將捍衛國家自然資源並全面打擊各類型貪腐，並批評川普的背書是「完全的政治干預」。

