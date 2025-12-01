　
宏都拉斯大選初步計票　親台候選人阿斯夫拉暫領先

▲▼ 宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

▲宏都拉斯國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

宏都拉斯11月30日迎來總統及國會大選，目前開票作業正在進行中。路透報導，根據選舉委員會公布初步計票最新結果，在已開出的34%選票中，美國總統川普力挺的反對黨國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）暫居領先。

另據宏都拉斯媒體新聞報（La Prensa），在已經開出的選票中，阿斯夫拉以4成得票率領先，獲得超過53萬票，中間偏右自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票率38.79%緊追在後，拿到約50萬票，執政黨「自由與重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）位居第三名，得票率19.61%，票數逾25萬。

宏都拉斯總統選舉採單輪投票制，贏得簡單多數選票的候選人將當選總統，在2026年至2030年執政。現年67歲的阿斯夫拉曾經當過宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長。

納斯拉亞與阿斯夫拉皆公開主張檢討對中協議，並呼籲恢復與台灣的邦誼。他們指出，北京的承諾多未落實，相較之下台灣過去提供的經援、合作計畫與市場開放更具實質效益，是宏國經濟的重要支柱。

▼宏國總統大選呈現三強鼎立。川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉（左）、執政黨候選人蒙卡達（中），以及自由黨候選人納斯拉亞（右）。（圖／路透）

11/29 全台詐欺最新數據

