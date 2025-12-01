　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

▲▼ 烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球百大軍火商去年營收飆破6790億美元新高，年增5.9%，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告，主要原因是俄烏戰爭以及加薩衝突推動需求。但在此之際，生產問題阻礙交付。

法新社報導，SIPRI報告顯示，2015年至2024年期間，全球前百大軍火製造商總營收已暴增26%。軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉扎托（Lorenzo Scarazzato）表示，去年全球軍火營收，創下SIPRI有紀錄以來最高紀錄。

美國軍火收入成長

美國獨占軍火市場半壁江山，39家企業2024年總營收達3340億美元，成長3.8%，占約全球百大軍火公司總收入的一半，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX）與諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）穩居前三名。然而F-35戰機與哥倫比亞級潛艦等美國主導的重點計畫面臨預算超支與進度落後困境。

歐洲重新整裝

與此同時，歐洲也有26家軍火商入列百大軍火企業，總營收成長13%至1510億美元。其中，捷克斯洛伐克集團因協助提供烏克蘭砲彈，營收暴衝193%至36億美元。但歐洲業者同樣面臨原料取得難題，空中巴士（Airbus）與法國賽峰（Safran）原本是從俄羅斯採購鈦金屬，如今被迫另尋供應商。

亞洲與大洋洲

亞洲與大洋洲地區是唯一呈現營收下滑的地方，總計23家企業營收減少1.2%至1300億美元，主因是中國軍火商收入大幅下滑。

相較之下，日韓軍火商受惠歐洲需求逆勢成長。根據共同社，共計5家日本企業躋身百強，排名最高的三菱重工業位居第32位，其餘依次為川崎重工、富士通、三菱電機和NEC，合計銷售額增長40%，達133億美元，其背景為日本國內力圖強化防衛力令需求增加。

以色列武器依舊搶手

中東地區首度有9間軍火公司進入百大榜單，總營收310億美元，其中以色列3家企業就占據整體營收超過一半，營收成長16%達162億美元。SIPRI研究員卡林（Zubaida Karim）指出，儘管以色列在加薩的行動引發爭議，但似乎未影響各國對以色列武器的興趣。

另外，這份報告也提及其他值得注意的發展，像是美國太空探索公司（SpaceX）首度出現在SIPRI百大榜單上，軍火銷售收入與2023年相比增加一倍多，達到18億美元，德國也有4間企業上榜，增長動力來自於對俄羅斯威脅的擔憂，推動對地面防空系統、彈藥和裝甲車的需求增加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單
快訊／警車猛撞公車！　車頭爛了
周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪
布魯斯威利後事安排曝光　愛妻公開重大決定
TVBS民調／柯志恩領先3綠委「7至10個百分點」　小幅落後
55歲玉女歌手罕見露面！　「超狂真實狀態」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

路透揭台灣軍民合作！安捷航空砸4億改裝偵察機　盼支援情蒐抗中

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

把15歲男學生騙上床！　澳洲女師「帶娃出庭」認罪了

路透揭台灣軍民合作！安捷航空砸4億改裝偵察機　盼支援情蒐抗中

全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

日本超市賣整隻熊掌！黑毛、指甲超完整　價格曝光

不是醫師工程師！美成長最快10大職業　這2行年薪衝破400萬

餐廳升降突故障！一家四口懸吊「45公尺高空」2小時　驚險畫面曝

和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

瑞士公投否決「強制女性服兵役」　超級富豪遺產稅未過關

緊盯烏俄！　彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

台股明年Q1迎6變數　經濟學家看好「股優於債」配置

本來只唱2首！GD為香港大火臨時改歌單　全身黑登台暖加碼〈無題〉

葛仲珊陷重度憂鬱黑洞！　驚爆「失去味覺2年」耳朵也出狀況

民進黨人才培力營報名開始　徐國勇：青年世代一棒接一棒打造台灣之盾

中國動漫活動、演唱會頻取消　宣傳剩「中止」、中網友狂吐槽

將是一場硬仗！　富樫勇樹喊話「歸零」面對中華男籃

數位帳戶龍頭出招　台新Richart活儲衝上最高3.5%

屏東婦膝痛難行　內埔警陪上三樓洽公助安心

公車司機尿急違停！北市保大警車「沒在看」　直接追尾車頭爛毀

宣布參選士林北投議員！　賴苡任曝原因「與罷免幽靈連署案有關」

【火力猛！】林岱樺狂酸對手「花錢買民調帶風向」

國際熱門新聞

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

晶片難回流　英特爾前CEO：台積電設廠也沒救

斯里蘭卡洪災153死　總統求國際社會援助

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

女學生行竊遭老闆瘋傳監視器畫面　羞愧輕生

宏都拉斯大選民調　「挺台」候選人領先

賭場「狂撈2420萬」被盯上　夫妻被抓

高市早苗內閣支持率高達75%！　連續2個月突破7成

「台灣有事」兵推　日最壞情況4662人死傷

剛逮201男同志！大馬再破地下淫窟　一片肉色

中國禁令影響有限　日本業者照樣忙翻

美「末日飛機」消失　疑執行秘密任務

傳川普下最後通牒　要馬杜洛下台離境

斯里蘭卡增至334死！20年來最嚴重天災　130萬人受創

更多熱門

相關新聞

川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

美國總統川普透露，美烏在佛州會談後有所進展，認為有「很好的機會」達成協議，結束俄烏戰爭。川普於當地時間11月30日搭乘空軍一號時告訴記者，「談判正在進行且進展順利，我認為我們很有機會達成協議。」

美烏高層4小時磋商　盧比歐：仍有諸多工作

美烏高層4小時磋商　盧比歐：仍有諸多工作

俄軍夜襲烏克蘭　無人機、飛彈狂轟釀6死

俄軍夜襲烏克蘭　無人機、飛彈狂轟釀6死

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪

烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

關鍵字：

軍火俄烏戰爭SIPRI

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

探12℃！　下波冷空氣時間曝

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面