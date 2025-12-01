全球百大軍火商營收「飆6790億美元」創新高　俄烏加薩推動需求

▲圖為烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球百大軍火商去年營收飆破6790億美元新高，年增5.9%，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告，主要原因是俄烏戰爭以及加薩衝突推動需求。但在此之際，生產問題阻礙交付。

法新社報導，SIPRI報告顯示，2015年至2024年期間，全球前百大軍火製造商總營收已暴增26%。軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉扎托（Lorenzo Scarazzato）表示，去年全球軍火營收，創下SIPRI有紀錄以來最高紀錄。

美國軍火收入成長

美國獨占軍火市場半壁江山，39家企業2024年總營收達3340億美元，成長3.8%，占約全球百大軍火公司總收入的一半，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神技術（RTX）與諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）穩居前三名。然而F-35戰機與哥倫比亞級潛艦等美國主導的重點計畫面臨預算超支與進度落後困境。

歐洲重新整裝

與此同時，歐洲也有26家軍火商入列百大軍火企業，總營收成長13%至1510億美元。其中，捷克斯洛伐克集團因協助提供烏克蘭砲彈，營收暴衝193%至36億美元。但歐洲業者同樣面臨原料取得難題，空中巴士（Airbus）與法國賽峰（Safran）原本是從俄羅斯採購鈦金屬，如今被迫另尋供應商。

亞洲與大洋洲

亞洲與大洋洲地區是唯一呈現營收下滑的地方，總計23家企業營收減少1.2%至1300億美元，主因是中國軍火商收入大幅下滑。

相較之下，日韓軍火商受惠歐洲需求逆勢成長。根據共同社，共計5家日本企業躋身百強，排名最高的三菱重工業位居第32位，其餘依次為川崎重工、富士通、三菱電機和NEC，合計銷售額增長40%，達133億美元，其背景為日本國內力圖強化防衛力令需求增加。

以色列武器依舊搶手

中東地區首度有9間軍火公司進入百大榜單，總營收310億美元，其中以色列3家企業就占據整體營收超過一半，營收成長16%達162億美元。SIPRI研究員卡林（Zubaida Karim）指出，儘管以色列在加薩的行動引發爭議，但似乎未影響各國對以色列武器的興趣。

另外，這份報告也提及其他值得注意的發展，像是美國太空探索公司（SpaceX）首度出現在SIPRI百大榜單上，軍火銷售收入與2023年相比增加一倍多，達到18億美元，德國也有4間企業上榜，增長動力來自於對俄羅斯威脅的擔憂，推動對地面防空系統、彈藥和裝甲車的需求增加。