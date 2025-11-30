俄軍夜襲烏克蘭！　無人機、飛彈狂轟釀6死數十傷

▲俄羅斯空襲造成基輔2死38傷。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯再度鎖定烏克蘭城市展開大規模攻擊，無人機與飛彈連夜狂炸，造成至少6人死亡、數十人受傷，首都基輔（Kyiv）一度有超過50萬居民停電。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直言，俄軍這波發射近600架無人機、36枚火箭的攻勢，凸顯烏國急需更多西方防空與財政支援。

根據《衛報》報導，烏克蘭國家緊急服務部指出，夜間攻擊造成基輔2死38傷，城市西半部全面斷電，至少50萬人陷入黑暗；當局已替40多萬戶恢復供電。地方官員補充，基輔周邊地區再添1死，東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk region）有2人身亡，南部赫松州（Kherson region）也傳出1死。

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）重話批評，「當全世界都在討論和平方案時，俄羅斯依然只做兩件事：殺戮與破壞。」基輔居民一整晚被爆炸聲震醒，凌晨1時、早上7時分別遭到兩波空襲，直到上午9點半才解除警報。

烏軍則宣布成功打擊俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai）的阿菲普斯基煉油廠（Afipsky oil refinery），該設施供應俄軍柴油與噴射燃料。俄方眼下正試圖在冬季透過攻擊能源基礎設施，削弱烏克蘭的民間抵抗力。

不過，這場戰事也與基輔政治風暴交織。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）因涉回扣案接受搜索後請辭，兩名部長也已遭撤換，被指為主謀的澤倫斯基老友則已逃離烏克蘭。外界憂心，這場烏克蘭總統任內最嚴重的政治危機，恐削弱烏方在後續談判中的地位。

澤倫斯基強調，烏克蘭必須加速補強防空力量，「不能浪費任何一天」，並持續向西方尋求政治與財政支援。隨著冬季加劇與俄軍空襲不斷，烏克蘭能否撐過能源壓力與內部動盪，正備受國際關注。