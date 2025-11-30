烏克蘭擊中「俄影子船隊」2艘油輪！　重創石油出口

▲兩艘俄羅斯油輪在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近爆炸起火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰事延伸至黑海，俄羅斯用以規避西方制裁的「影子船隊」再遭重挫。土耳其28日通報，兩艘俄羅斯油輪在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近爆炸起火；烏克蘭安全局（SBU）官員29日進一步向《路透社》證實，這起事件正是烏軍以海上無人機發動的攻擊。

烏方官員透露，這次行動由烏克蘭安全局與海軍聯手執行，鎖定的正是俄羅斯「影子船隊」中的卡伊洛斯號（Kairos）與維拉特號（Virat）兩艘油輪。事發時這兩艘油輪均為空船，正航往俄羅斯黑海主要油庫、出口重鎮諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）。

土耳其表示，當局在油輪爆炸後立即展開救援，並持續處理船上火勢。烏方官員也指出，從烏克蘭掌握的攻擊畫面可見海上無人艇高速衝向大型油輪，接著引發巨大爆炸。「影片顯示這兩艘油輪遭受嚴重損壞，實際上已無法繼續運作，這對俄羅斯的石油運輸將造成重大打擊。」

《路透社》指出，烏克蘭過去多以長程空中無人機攻擊俄國境內煉油廠，但直接擊中海上油輪，是另一種升級版攻擊模式。烏方並未公布攻擊的具體時間。

烏克蘭多次呼籲國際社會加強對俄羅斯「影子船隊」的制裁，指這些未受監管的老舊油輪繞過西方限制，讓莫斯科得以持續將大量原油輸往海外，為其對烏戰爭提供資金。

截至目前，俄羅斯方面尚未對事件發表公開評論。