和談現曙光！　川普樂觀：有機會達協議「結束俄烏戰爭」

▲ 川普在空軍一號上受訪，表達對結束俄烏戰爭的樂觀預期 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普透露，美烏在佛州會談後有所進展，認為有「很好的機會」達成協議，結束俄烏戰爭。川普於當地時間11月30日搭乘空軍一號時告訴記者，「談判正在進行且進展順利，我認為我們很有機會達成協議。」

CNN報導，國務卿盧比歐於佛州邁阿密與烏克蘭代表團會談後，將談判形容為「脆弱且複雜的過程」。他指出，「這很微妙，也很複雜，有很多變動因素，顯然還有另一方必須參與其中」，並強調俄羅斯在任何協議中都將扮演關鍵角色。

一名美國官員透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計1日前往莫斯科，與俄國總統普丁會面。盧比歐也稱，美方已「在不同程度上與俄方保持聯繫，我們也非常了解他們的觀點。」

烏克蘭代表團團長、國安與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）則稱，這次會談「富有成效且成功」，並強調基輔目標是建立一個繁榮、強大的烏克蘭，「我們討論了所有對烏克蘭重要的問題，美國對此非常支持。」

但普丁幾乎未展現出任何準備做出讓步的跡象，堅稱戰爭只有在「烏克蘭軍隊從他們占領的領土撤出」後才會結束。烏克蘭則拒絕割讓任何未被俄軍占領的領土，並尋求國際安全保障作為停火條件。