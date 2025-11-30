　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏官員赴美磋商和平計畫　澤倫斯基：有望11/30敲定成果

▲烏克蘭總統澤倫斯基美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日表示，由國安與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團已前往美國，將持續與華府磋商結束俄烏戰爭的協議。他指出，上周末烏美在日內瓦的談判已有初步成果，預期最快明天就能「敲定」相關內容。

一名美國高階官員告訴路透社，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），將於明天在佛羅里達州與烏克蘭官員會晤，持續推動協議成形。

澤倫斯基在社群平台X表示，烏梅洛夫今日已向他做出簡報，代表團任務非常明確，就是「迅速並具體擬定結束戰爭所需的步驟」，烏方仍會堅持自身核心原則。

另一方面，法國總統府宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將於12月1日在巴黎接待澤倫斯基並舉行會談。一名法國官員指出，雙方將討論「達成公正且持久和平的條件」。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）接受《星期日論壇報》訪問時則強調，只要俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）放棄以征服烏克蘭來重建蘇聯帝國的幻想，和平就「觸手可及」。他並警告，普丁若不接受停火，俄羅斯將面臨新一輪制裁，歐洲也會加強對烏克蘭的支持。

11/27 全台詐欺最新數據

傳美擬承認俄占烏克蘭領土　包括克里米亞

關鍵字：

烏克蘭美國澤倫斯基俄烏戰爭

