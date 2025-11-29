疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

▲中國籍男子非法入境泰國時，在邊境誤踩地雷重傷。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國軍方29日表示，有一名中國籍男子非法入境泰國時，在沙繳府哥頌縣境內踩中地雷，身受重傷。這起事件再度凸顯泰柬邊境地雷問題的嚴重性，泰國陸軍發言人溫泰·蘇瓦里上校表示，傷者已緊急送醫治療，目前正由沙繳府出入境警察展開調查，初步研判該男子疑與網路詐騙集團有關，同時也抨擊柬埔寨當局對清掃地雷的不作為。

根據《民意報》報導，該名中國籍男子疑似是涉及網路詐騙，事發時徒步穿越森林，從沙繳府哥頌縣濃瑪坤村的邊境非法入境泰國，沒想到在此被地雷炸傷。泰國軍方強調，該地屬於泰方管轄區域內的地雷汙染區。

溫泰指出，「這片區域過去曾發現大量地雷，泰軍目前正按計畫進行清除作業。」他強調，柬埔寨軍方長期在邊境沿線大量布雷，不僅影響泰方執勤安全，更嚴重威脅兩國民眾生命財產。

更令泰方不滿的是，柬埔寨雖為《渥太華公約》締約國，且獲得國際大筆資金援助進行地雷清除工作，卻始終不願與泰國合作清理邊境地雷。溫泰透露，「我們多次在雙邊會議中提出合作建議，但柬方態度消極，甚至在某些區域阻撓泰軍的清雷行動。」

軍方情資顯示，柬軍不僅使用舊式地雷，近期更大量部署PMN-2型新式反步兵地雷，作為游擊戰術的一環。這些地雷具有高度殺傷力，無論軍民都可能成為受害者，完全違背人道主義精神。