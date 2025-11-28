　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華為、中興闖進越南5G供應鏈　越中關係在「川普徵收關稅」後回溫

▲▼中國華為、中興通訊今年在越南拿下一系列5G設備合約。（圖／路透）

▲中國華為、中興通訊今年在越南拿下一系列5G設備合約。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）今年在越南獲得多項5G設備合約，此舉顯示河內與北京的合作關係日益密切，引發西方官員關注。分析人士指出，自從美國川普政府對越南商品徵收關稅、加上與中國關係回暖的背景下，越南逐漸接受中國科技公司，可能加深經濟整合。西方國家擔憂，此舉可能威脅網路安全與取得先進技術的機會。

根據《路透社》獨家報導，多年來，越南對中國技術在敏感基礎設施中採取謹慎態度。然而，公開採購資料顯示，今年包括華為在內的財團，已獲得價值約2300萬美元的5G設備合約，中興通訊也至少贏得兩份總計超過2000萬美元的5G天線合約。首筆公開披露的合約出現在美國對越南商品徵收關稅生效一個月後。

儘管目前無法確認合約時點是否與川普關稅直接有關，但此舉仍引起西方國家關注。

西方官員長期要求，越南數位基礎設施，包括海底電纜等，不應由中國承包商參與，以確保先進科技合作安全。華為與中興通訊因被認定為對國家安全構成「不可接受風險」，已被禁止進入美國電信網路，瑞典與部分歐洲國家亦有類似限制。

至於愛立信（Ericsson）雖在越南取得核心5G基礎建設合約，但拒絕就中國公司發表評論，僅表示「全力支持越南客戶」。

越南專家指出，越南長期對中國技術採取觀望態度，但越南有自己的優先考量。新合約可能促進越南與中國的經濟整合。近年來，河內與北京在跨境鐵路及邊境特殊經濟區等敏感項目上取得進展，這些項目此前被越南視為安全風險而放棄。

華為雖在今年越南5G標案中多次落標，但仍參與技術服務，並於6月與越南軍方擁有的主要電信運營商Viettel簽署5G技術轉讓協議。Viettel未回應置評請求，但公司內部人士表示，中國技術成本較低。

外交消息人士透露，中國合約已在近期至少兩次西方高層會議中討論。美方官員警告，此舉可能削弱對越南網路的信任，影響取得美國先進技術的機會。部分官員提出，或可將使用中國技術的網路區域隔離，以防止數據外洩。不過電信律師指出，天線及設備供應商仍可能接觸網路資料，西方承包商可能面臨與不信任的公司共事的尷尬局面。

分析人士認為，越南地理位置靠近中國，是蘋果、三星與耐克等跨國企業重要工業中心。隨著越中關係回暖、美越經貿摩擦升溫，河內選擇逐步引入中國技術，也反映其在全球影響力競爭中尋求平衡的策略。

