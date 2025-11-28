　
國際

泰國南部「合艾水災」110死慘劇！　20具無名屍仍待DNA鑑定

▲▼泰國合艾水災110死！20無名屍待認領。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院）

▲泰國合艾水災已造成110人死亡，合艾醫院公布災後畫面。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國南部合艾地區遭遇史上最嚴重水災，泰國國家警察總署署長吉迪拉潘塔佩28日證實，累計死亡人數已攀升至110人，成為當地歷史上最慘重的天災。此外，有約20具無法確認身分的罹難者遺體，目前正在進行DNA鑑定，將與家屬進行比對，以釐清死者身分。

根據《民意報》報導，泰國警方證實合艾洪水累計死亡人數達110人，吉迪拉潘塔佩在國家警察總署辦公室召開記者會時指出，目前當局已將確認死亡人數分為三大類別，分別是從宋卡那卡林醫院轉出的病患遺體、身分仍待確認的罹難者以及從淹水區域打撈出的遺體。

▲▼泰國合艾水災110死！20無名屍待認領。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院）

▲▼泰國合艾水災110死！20無名屍待認領。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院）

吉迪拉潘塔佩強調，第一類醫院病患的死亡屬於自然死亡情況，預計28日可將所有已確認身分的遺體全數歸還家屬。不過仍有約20具遺體身分仍待確認，目前正在進行DNA比對作業，當局已經派出3組團隊到場支援，預計29日內可以完成所有身分確認程序。

由於救災任務仍在繼續，吉迪拉潘塔佩坦承，目前最迫切需要的是屍袋等相關補給，雖然地方基金會提供了很大幫助，但仍然需要更多資源。

此外，警方已調派飛機協助法醫團隊及相關人員快速進入災區，並動員第9警察區全體警力投入災後重建及遺體搜救工作。

▲▼泰國合艾水災110死！20無名屍待認領。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院）

▲▼泰國合艾水災110死！20無名屍待認領。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院）

▲▼泰國合艾水災110死！20無名屍待認領。（圖／翻攝自宋卡府合艾醫院）

 
11/26 全台詐欺最新數據

泰國水災合艾洪水死亡人數DNA鑑定東南亞要聞

