台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

▲泰國警方突襲曼谷一間公寓，逮捕16名涉嫌跨國詐騙的外籍人士。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國警方27日逮捕了15名中國公民與1名台灣籍男子，16人涉嫌在緬甸從事國際詐騙，其中12人是透過非法管道偷渡入境。值得注意的是，唯一的台籍男子因犯下毒品、詐欺以及洗錢等罪，早已被台灣政府通緝。

根據Khaosod報導，泰國警方27日在曼谷拉瑪9區公寓大樓執行突擊搜查，當場逮捕16名涉及跨國詐騙的外籍人士，其中包括15名中國籍嫌犯以及1名遭台灣當局通緝的台籍男子。

警方與移民官員接獲民眾檢舉稱該間公寓有異常活動，立即展開行動。警方表示，被逮捕的16人中有13人涉嫌違反移民法，其中12名中國籍嫌犯透過非法管道入境泰國。根據調查，他們原先在緬甸從事詐騙活動，然而因當地執法單位近日加強邊境管制，因此一群人經由泰國達府偷渡入境。另1人則是簽證逾期居留，其餘3人持有有效的泰國菁英簽證。

最受矚目的則是唯一的一名台籍男嫌，他在台灣因犯下毒品、詐欺以及洗錢等罪嫌被通緝。根據警方調查，該男子在偵訊中坦承曾因操作人頭帳戶遭起訴，詐騙集團看中他的「資訊科技專長」後，將他吸收。

台籍男子向調查人員透露，自己主要負責愛情詐騙與投資詐欺案件，每開設2個人頭帳戶可獲得新台幣5萬元報酬。這名台籍嫌犯與其他成員從緬甸逃離偷渡入境泰國後，於27日凌晨4時抵達該公寓。

警方調查發現，這間公寓由一名中國籍女子承租1年，她聲稱是其中一名嫌犯的女友，並表示只認識男友及另外2名友人，否認認識其他成員。目前警方正在調查一輛疑似用來載送嫌犯的車輛，同時調查是否有泰國籍人士協助這個詐騙集團。

執法人員在現場查獲多支手機，其中光是從一名嫌犯的行李箱就搜出8支手機，目前正進行數位鑑識以蒐集相關證據。警方研判，這個詐騙集團將泰國視為中繼站，計畫轉往第三國繼續從事不法活動。

警方以非法入境罪名起訴11名中國籍嫌犯與台籍男子，另有1人面臨逾期居留指控。警方表示，完成移民程序後，將把台籍嫌犯移交給移民官員，與台灣協調處理相關通緝案件。