泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝　合艾「3.3萬房屋」遭毀

▲泰國宋卡府災情最為慘重。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國南部暴雨引發的嚴重洪災已造成162人喪生，其中宋卡府死亡人數高達126人，成為此次災情最慘重的地區。目前仍有超過1.4萬人住在臨時避難所，無家可歸。除此之外，有5家醫院、58所學校以及超過700公里長的道路嚴重受損。

根據The Thaiger報導，泰國緊急洪水應變作業中心28日公布最新傷亡統計，證實已有162人罹難。除宋卡府外，洛坤府、博他侖府、董里府、沙敦府、北大年府、也拉府和那拉提瓦府也陸續傳出死亡案例。

公共衛生部門、警方、法醫團隊及地方衛生單位正在密切協調配合，每日持續更新罹難者數據。泰國政府發言人坦言，搜救行動仍在持續進行中，死亡人數恐將進一步攀升。

救援人員27日共接獲1934起求助請求，其中1734起已經成功撤離人員，救援成功率達89%。其餘未列入救援統計的案例中，部分民眾已自行撤離，另外有些人則因當地情況好轉而選擇留守原地。

▲泰國南部至少3.3萬棟房屋受損。（圖／達志影像／美聯社）



目前仍有超過1.4萬名災民安置在臨時避難所內，這些收容中心仍可再容納約2萬名撤離民眾。

當局27日在當地發放3000個便當，但部分偏遠受困地區居民仍無法取得。《曼谷郵報》報導指出，泰國政府已調派兩輛車輛採取不同路線進行配送，一輛從市中心向外圍前進，另一輛則從郊區往內推進，確保偏僻社區也能獲得物資援助。

氣象資料顯示，宋卡府合艾及鄰近地區上周三天內降雨量高達630毫米。連續豪雨導致周邊山區雨水大量流入，淹沒低窪地區並癱瘓城市排水系統。隨著洪水28日開始消退，居民開始面對滿城泥濘和殘骸，許多人已著手清理住家和店面的淤泥。

地理資訊與太空技術發展機構（GISTDA）初步評估顯示，合艾及周邊地區超過3.3萬戶住宅遭到損毀。基礎設施也遭受重創，包括5家醫院、58所學校和超過700公里道路都受到影響，重建工作預料將是長期挑戰。