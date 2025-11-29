　
國際

201男同志全裸被逮！大馬地下「多P性愛基地」　滿地套套戰況激

▲▼大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮。（圖／翻攝自中國報）

▲警方破門而入時，大多數嫌犯都是全裸，緊急拿起毛巾圍住下體。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞吉隆坡警方日前突擊一處表面為健身房的娛樂中心，現場查獲201名男性正在從事同性性行為活動，甚至是「多人運動」，年齡從19到60歲，其中還有穆斯林，震驚當地。警方進入現場後，發現所有男性顧客都僅穿毛巾或全身赤裸。

根據《中國報》報導，馬來西亞警方經過2周密集調查後，28日晚間8時在吉隆坡展開大規模取締行動，揭露了一個運作近一年的地下性愛場所，並逮捕201名19至60歲男性。

警方初步調查發現，該娛樂中心已活躍8至10個月，店內涉及不道德的同性性行為活動。這間三層樓高的娛樂中心用迷宮式建築設計，底層設有健身房和影視廳，二樓以上包含三溫暖、露天泳池以及多間被稱為「小黑屋」的私密房間。據悉，小黑屋專門提供顧客進行「多人運動」。

▲▼大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮。（圖／翻攝自中國報）

最令人震驚的是，警方在「小黑屋」內發現至少5張床鋪，現場遺留大量保險套、潤滑劑和情趣用品，顯示曾進行大規模群體性行為。甚至有2名男子在取締行動時仍在觀影房角落從事親密行為，被警方要求重演案發經過。

《中國報》記者跟隨警方進入後發現，幾乎所有男性顧客都僅穿毛巾或全身赤裸，面對媒體鏡頭時紛紛遮臉避免曝光。當天共有201名男子被逮，其中包括7名工作人員、17名公務員、24名外籍人士及80名穆斯林。

警方指出，該場所幾乎全年無休營業，主要透過社交媒體宣傳招客，「入場費為每次35令吉（約新台幣265元），首次消費需額外支付10令吉手續費（約新台幣75元）。」

馬來西亞警方已經依據刑事法典377B條文（違反自然性行為）進行調查，所有嫌犯皆被押送至金馬警區總部協助調查。

 
嗆大谷嗆到翻車！　名嘴遭狠電「當場閉嘴」
大馬「地下多P基地」遭破！　滿地套套一片肉色畫面曝
20歲志航基地士官休假返家　車禍傷重不治
幕後／台男杜拜「被捕⭢獲釋」始末還原　外交人員中暗箭
「雄女改造壞女孩」26歲網紅勞斯萊斯被查扣！　真實身分曝

馬來西亞 同性性行為 警方突襲 多人運動 吉隆坡 東南亞要聞

