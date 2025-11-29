遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

▲澤倫斯基最信任的核心幕僚、前談判代表葉爾馬克突遭調查後請辭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）最信任的核心幕僚、前談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）突遭調查後請辭，數小時後即傳出他決定前往前線參戰，甚至在簡訊中寫道，「我要上前線，並準備好面對任何報復。」

根據《紐約郵報》報導，葉爾馬克27日晚間向媒體發出簡訊表示，「我要去前線，並準備好面對任何報復。我是個誠實、正直的人。」他並提到，若未來無法再接聽電話，敬請見諒，但未說明具體將如何或何時前往戰場。

葉爾馬克曾擔任烏克蘭和平計畫的核心談判代表，協調與美方的談判內容。但就在他與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）會晤前夕，其基輔住處突遭國家反貪腐局突擊搜查，他隨後也提交辭呈。

他在訊息中寫道，「我在2022年2月24日（俄羅斯開戰日）就已在基輔，效忠國家至今。也許我們還有再見的一天。烏克蘭萬歲。」他並未說明是否會加入烏克蘭武裝部隊，但強調不願為澤倫斯基帶來更多麻煩。

▲葉爾馬克並未說明是否會加入烏克蘭武裝部隊，但強調不願為澤倫斯基帶來更多麻煩。（圖／路透）



葉爾馬克表示，「我被羞辱了，沒有人替我捍衛尊嚴——明明我從2022年2月24日起就一直堅守在基輔。既然如此，我不想為澤倫斯基製造麻煩，我要去前線。那些對我潑髒水的言論讓我噁心，但更讓我難過的是，那些知道真相的人卻選擇沉默、不伸援手。」

根據美方官員說法，澤倫斯基已重新調整和平談判代表團人選，目前由烏克蘭國安會秘書長烏梅羅夫（Rustem Umerov）主責與美國協商，但其向美方推動的28點計畫過於偏俄，最終遭總統否決。

葉爾馬克遭突襲調查的原因，是烏克蘭反貪局15個月來針對「邁達斯行動」的調查。該案揭露Energoatom國營核電公司承包商疑遭索賄10至15%回扣，總涉案金額高達1億美元。

烏克蘭駐美大使斯特法尼申娜（Olha Stefanishyna）證實當局確有對葉爾馬克住處進行搜索，但並無進一步法律程序。她表示，葉爾馬克主動請辭，是為了切斷外界揣測。

對此，澤倫斯基表示感謝葉爾馬克過去對和平進程的貢獻，也強調烏克蘭需要穩定民心，「當戰爭進入外交與國防交織的階段，更需要內部的穩定與團結。」