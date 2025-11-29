　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）最信任的核心幕僚、前談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）

▲澤倫斯基最信任的核心幕僚、前談判代表葉爾馬克突遭調查後請辭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）最信任的核心幕僚、前談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）突遭調查後請辭，數小時後即傳出他決定前往前線參戰，甚至在簡訊中寫道，「我要上前線，並準備好面對任何報復。」

根據《紐約郵報》報導，葉爾馬克27日晚間向媒體發出簡訊表示，「我要去前線，並準備好面對任何報復。我是個誠實、正直的人。」他並提到，若未來無法再接聽電話，敬請見諒，但未說明具體將如何或何時前往戰場。

葉爾馬克曾擔任烏克蘭和平計畫的核心談判代表，協調與美方的談判內容。但就在他與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）會晤前夕，其基輔住處突遭國家反貪腐局突擊搜查，他隨後也提交辭呈。

他在訊息中寫道，「我在2022年2月24日（俄羅斯開戰日）就已在基輔，效忠國家至今。也許我們還有再見的一天。烏克蘭萬歲。」他並未說明是否會加入烏克蘭武裝部隊，但強調不願為澤倫斯基帶來更多麻煩。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）最信任的核心幕僚、前談判代表葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）

▲葉爾馬克並未說明是否會加入烏克蘭武裝部隊，但強調不願為澤倫斯基帶來更多麻煩。（圖／路透）

葉爾馬克表示，「我被羞辱了，沒有人替我捍衛尊嚴——明明我從2022年2月24日起就一直堅守在基輔。既然如此，我不想為澤倫斯基製造麻煩，我要去前線。那些對我潑髒水的言論讓我噁心，但更讓我難過的是，那些知道真相的人卻選擇沉默、不伸援手。」

根據美方官員說法，澤倫斯基已重新調整和平談判代表團人選，目前由烏克蘭國安會秘書長烏梅羅夫（Rustem Umerov）主責與美國協商，但其向美方推動的28點計畫過於偏俄，最終遭總統否決。

葉爾馬克遭突襲調查的原因，是烏克蘭反貪局15個月來針對「邁達斯行動」的調查。該案揭露Energoatom國營核電公司承包商疑遭索賄10至15%回扣，總涉案金額高達1億美元。

烏克蘭駐美大使斯特法尼申娜（Olha Stefanishyna）證實當局確有對葉爾馬克住處進行搜索，但並無進一步法律程序。她表示，葉爾馬克主動請辭，是為了切斷外界揣測。

對此，澤倫斯基表示感謝葉爾馬克過去對和平進程的貢獻，也強調烏克蘭需要穩定民心，「當戰爭進入外交與國防交織的階段，更需要內部的穩定與團結。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
128死！港公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜名」遭罵翻
不甩藍修法擴大中配參政　內政部公告「明年選舉要具結國籍」
謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到請馬上報警
19年飛碟晚餐無預警收攤　陳揮文親曝「被離職」
桃園某國中生墜樓！　導師曝在校表現
日歌手上海開唱　突遭「斷電切掉」一臉錯愕下台
台糖出手了！日本老闆獲「超巨大禮」　網驚：滿滿台灣味

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

重機網美「遭聯結車輾斃」！最後PO文揭1事　竟成死亡預言

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

台提國防特別預算　美學者：需先取得可盡快部署戰力

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

重機網美「遭聯結車輾斃」！最後PO文揭1事　竟成死亡預言

男女球友「肉體交疊」！高爾夫球場活春宮畫面曝　她傻眼PO網

遭反貪調查後請辭　澤倫斯基心腹喊：我準備上戰場了

川普再度暗示挑戰「第3任期」？發AI合成照惹議　美國憲法成枷鎖

英特爾前CEO：量子運算2年後成為主流　「戳破AI泡沫」

川普下令：境內移民「庇護申請」全面暫停　華府槍擊犯4月剛獲庇護

空巴召回衝擊！全日空「取消65航班」影響9400人　澳洲機場也大亂

台提國防特別預算　美學者：需先取得可盡快部署戰力

核三退役才半年就談重啟　王鴻薇批民進黨：既知如此當初何必關廠

國軍薪資規畫出爐不「普加」3萬　3類官兵優先加薪最高1.36萬

傳美準備承認「俄占烏克蘭領土」控制權　包括克里米亞

大讚徐若熙似岸孝之　日媒曝軟銀15億日圓+1優勢勝出

婦投資花崗岩險被騙30萬　詐團英文超破拼錯「 English」露餡

空巴客機急發適航令「國籍航空67架」　民航局下令明8時前檢修

宏福苑大火128死！公務員竟設晚宴宣傳選舉　「敏感菜色」遭罵翻

70歲中風婦病逝！照顧她5年同居男淚崩　屏東枋寮警伸援手

她發燒腹痛送急診「膽管已阻塞」！醫示警7症狀：嚴重恐敗血症

CNN：美軍加勒比海攻擊毒品走私船　疑「二度擊殺」倖存者！

【土地公傻眼】萌娃提「小耶穌」大人笑翻：這阿彌陀佛餒

國際熱門新聞

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

空巴召回！全日空取消65航班　澳機場大亂

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

凱特穿回舊衣　網一看心疼：瘦到像棒棒糖

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

更多熱門

相關新聞

烏代表團赴美　將與川普特使磋商和平計畫

烏代表團赴美　將與川普特使磋商和平計畫

知情人士透露，烏克蘭代表團正前往美國，準備與美方就美國總統川普（Donald Trump）推動的和平計畫展開新一輪磋商。此行將與川普陣營的核心人物進行會談，為雙方持續僵持的戰事尋求潛在出路。

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

美攻擊無人機Altius試飛「狂摔兩架」

美攻擊無人機Altius試飛「狂摔兩架」

阿富汗男「伏擊華府國民兵」影片曝

阿富汗男「伏擊華府國民兵」影片曝

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基葉爾馬克

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面