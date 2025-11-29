路透專欄：北京觀望2028台美大選　台海武統威脅「暫時降溫」

▲美國官員多次向盟友警告，習近平已要求解放軍在2027年前做好攻台準備。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

路透專欄作家艾普斯（Peter Apps）撰文指出，外界長期憂心中國可能在2027年前具備攻台能力，但隨著北京將目光放在2028年台灣與美國兩場關鍵大選，原本被視為迫近的武統時程，近期似乎出現「放緩」跡象。分析人士認為，北京寄望新的政治局勢能為「和平統一」創造條件，使短期軍事風險出現變化。

艾普斯提到，自2020年代初起，美國官員多次向盟友警告，中國國家主席習近平已要求解放軍在2027年前做好攻台準備，儘管北京官方始終試圖淡化此種說法。

不過他指出，對台灣與西方而言，「至少有個暫時的好消息」——原本鎖定2027年的緊張情勢正在緩解。

根據熟悉情勢的人士，北京近期更關注2028年的台灣總統大選與美國大選的結果。專欄提到，台灣在野國民黨10月選出鄭麗文擔任新主席，她被授予推動更親中政策的權力，若國民黨在2028年勝選，可能讓北京認為「和平統一」重新出現機會。

專欄同時提到，美國大選若由更傾向孤立主義的政治人物勝出，例如范斯（JD Vance），也將為北京在台灣與整個太平洋的戰略布局「打開更大空間」，讓中國得以在對抗前多爭取幾年準備。

然而台海局勢的變化，也讓日本更加憂心。艾普斯指出，東京近來多次強調，一旦台海爆發衝突，日本可能「在美國未介入的情況下就必須行動」，因為若中國奪下台灣，日本恐面臨被封鎖於周邊海域的風險。

相較於東亞的觀望，歐洲的焦慮則大幅升高。多國擔心，如果美國促成的烏俄和平協議最終有利於莫斯科，俄羅斯可能會在短短一年內，對至少一個北約波羅的海國家採取軍事行動。

歐洲普遍質疑自身是否能「單獨抵禦」俄方攻勢，無論是支援波蘭、保護波羅的海三國，或面對俄羅斯對烏克蘭的新一輪攻擊。

在此同時，美國與盟國正試圖加速擴軍備戰，卻不得不面對另一層現實：中國在全球供應鏈中掌握極關鍵的位置。從無人機市場80%的占比、到稀土出口與精煉能力的80%至90%，再到多種炸藥、藥品與工業化學前驅物，西方在多項戰略資源上仍高度依賴中國，使軍工體系更難迅速擺脫瓶頸。

專欄指出，中國今年宣布限制稀土出口，在美國川普（Donald Trump）政府加徵關稅後，更讓西方航空與防務產業陷入供應短缺。其他國家雖嘗試透過英國、烏克蘭、波蘭與台灣之間的合作改善依賴，但目前成果有限。

文章也提醒，若台灣遭到攻擊，西方可能遭受另一重重大衝擊——台灣是全球高階微晶片供應的核心，某些分類甚至占全球九成產能，任何軍事危機都可能讓全球供應鏈陷入混亂。

艾普斯最後警告，西方雖已啟動降低依賴的競賽，但若未來10年真的發生大國衝突，多數跡象顯示，西方「恐怕來不及在戰前補齊自身準備」。