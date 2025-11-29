　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

▲▼烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

烏克蘭反貪腐機構28日證實，已對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的核心幕僚、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）展開搜索，後續他更已提出辭呈。這起行動正值基輔深陷重大貪腐疑雲之際，立即在政壇掀起強烈震盪。

據法新社披露，調查團隊本月稍早查出一樁涉及能源戰略領域、金額高達1億美元（約新台幣31億元）的巨額回扣案。當時俄軍持續攻擊烏國電力系統，導致多地出現大規模停電，冬季供暖安全受到威脅，民間怒火迅速升溫。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）發布聯合聲明指出，本次搜索行動已依法獲准，屬於正式調查程序的一部分，但未透露搜索的具體原因。

葉爾馬克被視為澤倫斯基最倚重的親信，也是政壇的爭議人物。批評者認為他握有龐大權力，並對異議者態度強硬。

他於28日在社群平台強調，全程配合調查，「調查人員進入住處時沒有受到任何阻礙，律師也在場協助，一切程序順利。」

然而事件後續急轉直下。澤倫斯基在週五晚間的例行談話中宣布政府內部將進行調整，並表示「辦公室主任葉爾馬克已遞出辭職信」，強調相關決定旨在避免外界對烏克蘭產生任何疑慮。

葉爾馬克其後發布聲明，但未多談辭職細節。他稍早在Telegram透露，除了總統府，他的私人公寓也遭到調查人員搜查，並再次強調會全力配合反貪腐調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

東南亞洪災逾300人罹難　醫院太平間已爆滿、居民屋頂等待救援

川普宣布：美國未來幾年將大幅減稅，可能取消所得稅

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

Tpark 72,600坪宜居複合城

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

東南亞洪災逾300人罹難　醫院太平間已爆滿、居民屋頂等待救援

川普宣布：美國未來幾年將大幅減稅，可能取消所得稅

香港大火128死「Apple宣布捐款救災」！庫克發文曝光

日本前首相石破茂演講稱「台灣是中國一部分」　中國大使館轉傳

南韓美魔女失蹤44天　陳屍廢水槽麻袋！前男友「吃醋暴怒」怒砍多刀

台灣有事影響沖繩！中國航空停飛那霸、學術交流遭殃　日網友反應曝

示警「第三次世界大戰已零星展開」　教宗籲和平

日本4歲女童坐副駕「噴飛車外」慘死！　78歲肇事駕駛被逮

日42歲女市長與「已婚男下屬」情趣旅館開房10次！　硬撐2月終請辭

烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

快訊／02:38花蓮近海規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

福斯老麵包車「真的浴火重生了」！原廠花費2000↑小時徹底翻新

桃園某高中驚傳學生墜樓！網傳「被同學推」　警調監視器結果曝

大阪世博爆紅！日本「自動洗澡機」開賣　一台要價1200萬

國道行駛到一半「前車掉出一個人」！驚險翻滾畫面曝光

保時捷第1代凱燕「變身70年沙漠越野車」！內外全面翻新為車主圓夢

只有他辦得到！黃仁勳快閃台北　腳底按摩「豪撒2000元小費」

麵屋一燈叉燒「粉到發亮」被嫌沒熟！業者送肉品券滅火：正常色澤

東南亞洪災逾300人罹難　醫院太平間已爆滿、居民屋頂等待救援

【窗戶全封死】宏福苑房間內部照曝光！ 網友看傻：怎麼逃？

國際熱門新聞

香港大火釀128死！庫克：Apple將捐款救災

石破茂稱「台灣是中國一部分」　中國使館轉傳

凱特穿回舊衣　網一看心疼：瘦到像棒棒糖

日本女市長與已婚男下屬開房10次！請辭獲准

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

健身網紅暴食挑戰　「天天吃破萬卡」暴斃

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

「白頭海鷗丟貓屍」砸車　女崩潰：身上都是內臟

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

韓美魔女失蹤44天　被發現陳屍廢水槽麻袋

川普：美國未來數年可能免徵所得稅

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

香港宏福苑大火！外媒點5致命關鍵

教宗示警　第三次世界大戰已零星展開

更多熱門

相關新聞

美烏將會談　普丁稱已包圍烏東重鎮

美烏將會談　普丁稱已包圍烏東重鎮

烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，烏克蘭與美國代表團將於本周會面，商討日內瓦會談和平方案細節。與此同時，俄羅斯總統普丁聲稱已包圍戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）並控制其70%區域。

和平協議可談　普丁暗示澤倫斯基需先下台

和平協議可談　普丁暗示澤倫斯基需先下台

普丁稱美烏提案可納談判　若拒談將推進戰線

普丁稱美烏提案可納談判　若拒談將推進戰線

賴清德提1.25兆軍購特別預算　藍轟：要把台灣變下一個烏克蘭？

賴清德提1.25兆軍購特別預算　藍轟：要把台灣變下一個烏克蘭？

烏克蘭的下一頁　台灣的第一頁？

烏克蘭的下一頁　台灣的第一頁？

關鍵字：

烏克蘭Andriy Yermak

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

愛女服藥昏睡！媽媽進房發現弟弟在侵犯她

AV女優當小三　悄悄引退消失

「張君雅小妹妹」結婚了！

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

MAMA／i-dle舒華又更瘦了！Minnie裡面只穿Bra　辣到全場叫瘋

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

陳美鳳澄清與邱澤緋聞王力宏前妻李靚蕾爆乳殺進婚禮

快訊／MAMA照常直播！朴寶劍全身黑現身　紅眼眶哀悼

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

家寧挨酸「訂閱剩7萬還在發影片」

交往4年「啪啪只成功3次」　她淚揭原因：這種男人太稀有

許瑋甯、邱澤婚宴賓客穿搭一次看

MAMA／SJ連唱4首變主場！希澈帥回巔峰神顏　「超帥短髮」出場殺爆

路透：中國觀望2028大選　武統威脅短期走下坡

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面