烏政壇大地震！澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭　涉逾30億回扣案

▲烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

烏克蘭反貪腐機構28日證實，已對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的核心幕僚、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）展開搜索，後續他更已提出辭呈。這起行動正值基輔深陷重大貪腐疑雲之際，立即在政壇掀起強烈震盪。

據法新社披露，調查團隊本月稍早查出一樁涉及能源戰略領域、金額高達1億美元（約新台幣31億元）的巨額回扣案。當時俄軍持續攻擊烏國電力系統，導致多地出現大規模停電，冬季供暖安全受到威脅，民間怒火迅速升溫。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）發布聯合聲明指出，本次搜索行動已依法獲准，屬於正式調查程序的一部分，但未透露搜索的具體原因。

葉爾馬克被視為澤倫斯基最倚重的親信，也是政壇的爭議人物。批評者認為他握有龐大權力，並對異議者態度強硬。

他於28日在社群平台強調，全程配合調查，「調查人員進入住處時沒有受到任何阻礙，律師也在場協助，一切程序順利。」

然而事件後續急轉直下。澤倫斯基在週五晚間的例行談話中宣布政府內部將進行調整，並表示「辦公室主任葉爾馬克已遞出辭職信」，強調相關決定旨在避免外界對烏克蘭產生任何疑慮。

葉爾馬克其後發布聲明，但未多談辭職細節。他稍早在Telegram透露，除了總統府，他的私人公寓也遭到調查人員搜查，並再次強調會全力配合反貪腐調查。