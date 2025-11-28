　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美攻擊無人機Altius試飛「狂摔兩架」　今年8月曾交付台灣

▲▼美國國防新創Anduril今年10月31日，首次在加州某位公開地點試飛無人作戰飛機YFQ-44A。（圖／路透）

▲美國國防新創Anduril今年10月31日，首次在加州某未公開地點試飛無人作戰飛機YFQ-44A。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防新創Anduril旗下攻擊無人機Altius近日在美軍測試中連續墜毀，引發其宣稱的實戰能力受質疑。該公司今年8月才將首批Altius-600M交付台灣，相關失敗紀錄曝光後，也讓外界更加關注其可靠度。隨著美國川普政府推動加速採用先進科技、無人機在烏克蘭戰場角色提升，Anduril估值飆升。

《路透社》27日獨家披露，本月初一架美軍運輸機在美國佛羅里達州埃格林空軍基地執行測試任務時，投放一架由Anduril製造、具備偵察與攻擊能力的Altius無人機，結果無人機在升空後直墜約2438公尺、重摔地面。不久後，第二架Altius在另一場測試中同樣失控，呈旋轉狀態摔落，兩架飛行器均未能完成既定測試目標。

Anduril近年因無人機技術在烏克蘭戰爭中需求大增，加上川普政府要求五角大廈加速導入新科技，使其成為矽谷軍工科技的「明星公司」。該公司估值從2022年底起暴增逾兩倍，達到305億美元。然而，《路透社》取得的空軍測試摘要、訪問超過10名熟悉情況的相關人士後指出，Anduril對外宣稱的「戰場準備度」與實際測試和實戰成效存在落差。

▲▼在台北國際航太暨國防工業展覽會，參觀者目睹由Anduril所研發的「幽靈-X」無人機。（圖／路透）

▲在台北國際航太暨國防工業展覽會，參觀者目睹由Anduril所研發的「幽靈-X」無人機。（圖／路透）

外界特別關注此事，因為現年33歲的Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）今年8月才親赴台灣，交付首批Altius-600M攻擊無人機。該機型可從海、陸、空多平台發射，依版本能執行遠程打擊或長時間滯空任務，Anduril宣稱已向烏克蘭提供數百架。拉奇今年3月甚至表示，Altius已摧毀「價值數億美元」的俄方目標。

然而，多名曾參與烏克蘭戰場或熟悉無人機作業的相關人士透露，西方無人機在前線影響力有限。烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）去年11月公開指出，戰場上部署的100萬架無人機中有96%為烏克蘭自主生產。這顯示包括Anduril在內的西方系統仍未克服電子干擾、地形與環境適應等問題。

面對連續失敗測試曝光，Anduril發言人普賴爾（Shannon Prior）強調，這些案例只是數百次測試中的個案，並稱公司會不斷推動系統至極限、從失敗中迭代改進。她指出，Altius累計在各類測試與部署中累積飛行超過2000小時，但未提供更具體的測試結果。

▲▼美國陸軍士兵正在為Ghost-X偵察無人機飛行做準備。（圖／路透）

▲美國陸軍士兵正在為Ghost-X偵察無人機飛行做準備。（圖／路透）

Anduril除了Altius以外，另一款Ghost偵察無人機也曾在烏克蘭遇到干擾問題，後續改良的Ghost X雖改善部分性能，但今年1月仍被拍到在美軍演習中失控墜落。美軍參與單位則表示，新技術測試中難免出現系統故障、硬著陸等狀況。

儘管如此，Anduril仍持續獲得合約。美軍在同一天進行Altius測試時，美國國防部也宣布將追加採購價值最高5000萬美元的Altius，用於訓練與支援作業。英國國防部今年更透過國際基金採購並交付Altius給烏克蘭海軍，稱後者對其表現感到滿意。

報導分析，隨著現代戰場轉向大量、廉價且可快速迭代的無人機，美國軍工產業面臨轉型壓力。Anduril的快速成長代表新的產業模式，但近期測試及戰場回饋顯示，其產品仍需時間驗證可靠度。

11/26 全台詐欺最新數據

