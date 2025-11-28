影片曝光！阿富汗男伏擊國民兵　華府街頭爆槍戰

▲拉坎瓦爾右手仍握著左輪手槍，國民兵正在街頭奔跑、開槍還擊。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國華府26日下午驚傳槍擊！兩名國民兵在街頭巡邏時突遭伏擊，倒地重傷。執法人員指出，槍手為29歲阿富汗男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），整個行兇過程也在網路上曝光。

綜合外媒報導，案發地點位在白宮北方僅三個街區處、鄰近法拉格特西地鐵站（Farragut West Metro Station），當時拉坎瓦爾手持左輪手槍，突然從轉角現身，朝國民兵連開數槍，其中一人中彈倒地，另名國民兵則迅速反擊。

這段畫面也與華盛頓警察局執行助理局長卡羅（Jeffery Carroll）的說法相符。卡羅表示，嫌犯「繞過轉角，舉起手臂朝士兵開火」，影像時間顯示拍攝時間約為下午2時13分，記錄下國民兵在遭襲後做出回應的瞬間。

有路過民眾拍下街頭槍戰畫面，當時拉坎瓦爾站在西北17街（17th Street NW）與I街的轉角處，右手仍握著左輪手槍，一名國民兵正在街頭奔跑、開槍還擊，倒地的國民兵則躺在人行道上。

The mainstream media has "stitched together" only a few seconds of yesterday’s attack on the National Guard. pic.twitter.com/ongmnQGmmt — GhostEzra (@GhostEzraQ) November 28, 2025

執法人員指出，拉坎瓦爾當時疑似早已埋伏在地鐵站附近，當天下午2時15分左右鎖定目標開槍。他先朝一名女性國民兵射擊，擊中胸部後又補槍頭部，隨後又對第二名巡邏士兵開火，所幸第三名國民兵就在附近，立刻趕往現場將他制伏。

警方透露，嫌犯當場身中4槍被送上救護車，兩名傷者則在重傷狀態下送醫搶救。總統川普（Donald Trump）稍早證實，傷勢嚴重的女性國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）不幸傷重不治

國民兵目前在華府市內執行所謂「高能見度巡邏」（high-visibility patrols），並未負責執法任務。這場突襲發生在平日人潮擁擠的法拉格特廣場（Farragut Square）一帶，四周商店與餐廳林立，距離白宮僅約三個街區，案發現場一度陷入混亂。

川普與副總統范斯（JD Vance）當時皆不在華府，白宮事後已緊急增援首都防務，聯邦調查局（FBI）初步將此案朝恐怖攻擊方向調查。

►華府槍擊「1國民兵死亡」 川普哽咽證實噩耗

►曾與美軍並肩作戰！阿富汗男「槍擊2國民兵」 FBI定調恐怖行動