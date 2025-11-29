烏克蘭代表團啟程赴美　將與川普特使磋商和平計畫

▲美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，烏克蘭代表團正前往美國，準備與美方就美國總統川普（Donald Trump）推動的和平計畫展開新一輪磋商。此行將與川普陣營的核心人物進行會談，為雙方持續僵持的戰事尋求潛在出路。

根據《彭博社》報導，消息人士指出，代表團成員包括烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）、第一副外長基思利茲亞（Sergiy Kyslytsya），預計在佛州與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）會面。魏科夫也將於下週率領美方代表團前往俄羅斯展開協商。

《彭博社》取得的錄音內容顯示，魏科夫曾在上月與一名俄方高層通話時，提出與俄羅斯聯手制定和平計畫的構想。報導也指出，美方日前曾向基輔政府發出最後通牒，要求在感恩節前接受一份內容對俄方較為有利的協議草案。

在一連串日內瓦外交協商與歐洲盟友施壓下，這份草案已被簡化為「分段處理棘手問題」，但歐洲國家對許多關鍵內容仍被排除在外，僅在部分雙邊安全保證等議題中被納入討論。

儘管美方聲稱與烏方的談判取得進展，但雙方仍卡在根本性分歧上。普丁（Vladimir Putin）日前再次要求烏軍從俄軍尚未完全控制的頓內茨克（Donetsk）地區撤離，卻遭基輔方面堅決拒絕。

此次出訪也正值烏克蘭國內政局敏感時刻。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）因貪腐醜聞承受巨大壓力，原主導和平談判的總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）已於上週請辭，為代表團此行更添變數。