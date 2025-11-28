　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾與美軍並肩作戰！阿富汗男「槍擊2國民兵」　FBI定調恐怖行動

▲▼遭槍擊的國民兵沃爾夫（Andrew Wolfe）與貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom），以及嫌犯、阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。（圖／路透）

▲遭槍擊的國民兵沃爾夫（Andrew Wolfe）與貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom），以及嫌犯、阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）26日下午在白宮附近開槍襲擊兩名執勤的國民兵，造成重傷。聯邦調查局（FBI）27日宣布，已將此案定調為恐怖主義行動，並展開全國性搜查。

攻擊手持.357左輪手槍　兩國民兵命危

根據《路透社》與《紐約時報》報導，29歲的拉坎瓦爾持一把.357麥格農左輪手槍，先對20歲女兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）開槍，倒地後又再度補射，隨後朝24歲男兵沃爾夫（Andrew Wolfe）連開數槍。兩人目前仍在加護病房搶救中，情況危急。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在記者會指出，調查人員已從犯嫌位於華盛頓州的住所扣押手機、筆電與iPad等電子設備，並訊問其親屬。華府警方表示，拉坎瓦爾在與警方交火中受傷遭逮，目前無共犯跡象。

曾為美軍盟友　以「歡迎盟友行動」入境

根據美國國土安全部（DHS）資料，拉坎瓦爾在2021年透過拜登（Joe Biden）政府推動的「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國。該計畫旨在安置於阿富汗戰爭期間協助美軍、在塔利班（Taliban）奪權後面臨報復風險的阿富汗人。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）指出，拉坎瓦爾是「未經完整審查」就入境的阿富汗人士之一。中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）也證實，他曾在阿富汗與美國情報部門及特種部隊合作，駐守於塔利班發源地坎達哈（Kandahar）。

川普批拜登政策放人入境　移民局緊急喊停庇護案

司法部長邦迪（Pam Bondi）透露，政府將以恐怖主義罪名起訴拉坎瓦爾，最高可判終身監禁。若其中一名傷者不治，他將面臨一級謀殺罪。

川普（Donald Trump）總統隨後表示，嫌犯「搭上了拜登那架惡名昭彰的撤離班機」入境美國，直指拜登政府「歡迎盟友行動」導致恐怖分子滲入。

川普政府官員也指出，拉坎瓦爾在2024年12月申請庇護，於2025年4月23日獲准通過，現正全面重新審查所有庇護案。移民局更於川普發言後，宣布無限期暫停所有阿富汗人的庇護申請。

FBI局長巴特爾形容這起事件是「令人髮指的恐怖行動」。儘管當局尚未公布犯案動機，但檢方強調，拉坎瓦爾「從華盛頓州跨越全國，鎖定美國首都作為攻擊目標」，調查仍在持續中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台男阿布達比轉機被帶走　今晨獲釋
宏福苑94惡火！年輕媽媽心碎徹夜尋嬰　婦拿畢業照淚尋失聯女兒
台粉專笑香港惡火像「鬼滅無限城」　道歉回7字又被炎上
快訊／宏福苑惡火今早累計94死　76傷11人是消防員
霸王寒流再現？北極「冬季風暴」可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到
宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光：好辛苦
快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃
宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁：美烏28點計畫可為和平鋪路　若拒談「俄軍將繼續推進」

曾與美軍並肩作戰！阿富汗男「槍擊2國民兵」　FBI定調恐怖行動

中國人沒了！日燒肉老店崩潰「幫幫我」　1張照曝真相萬人朝聖

宏福苑83死惡火　教宗為災民及死者親屬祈禱

華府槍擊案！　川普：重審所有綠卡移民「撤查阿富汗」

普丁堅持烏克蘭割讓土地　否則繼續戰爭

阿拉斯加規模6地震！　2021年以來最大

俄羅斯威脅加劇！馬克宏宣布啟動「新志願兵役計畫」

大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

台籍網美紐約吃霸王餐肉償！慘被關押接受精神鑑定　曝光監獄菜單

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

普丁：美烏28點計畫可為和平鋪路　若拒談「俄軍將繼續推進」

曾與美軍並肩作戰！阿富汗男「槍擊2國民兵」　FBI定調恐怖行動

中國人沒了！日燒肉老店崩潰「幫幫我」　1張照曝真相萬人朝聖

宏福苑83死惡火　教宗為災民及死者親屬祈禱

華府槍擊案！　川普：重審所有綠卡移民「撤查阿富汗」

普丁堅持烏克蘭割讓土地　否則繼續戰爭

阿拉斯加規模6地震！　2021年以來最大

俄羅斯威脅加劇！馬克宏宣布啟動「新志願兵役計畫」

大創女店員勸屁孩別在店裡亂跑　遭恐龍媽罵到下跪求饒　

台籍網美紐約吃霸王餐肉償！慘被關押接受精神鑑定　曝光監獄菜單

藍鳥誓言「擊倒道奇」！美媒：多倫多啟動超級補強模式

快訊／台男「阿布達比轉機被帶走」今晨獲釋　妻子曝現況

新北小學老師爆霸凌學生！　踢桌痛罵、禁吃午餐

普丁：美烏28點計畫可為和平鋪路　若拒談「俄軍將繼續推進」

台積電「閉眼買價位」曝光　股市專家打臉AI泡沫

八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

「列入評估選項」道奇延續6人先發？美媒：大谷重返投手丘成關鍵

宏福苑94死惡火　AI工程師30分鐘建平安尋人資訊網

快訊／宏福苑惡火今早累計94死　76傷11人是消防員

曾與美軍並肩作戰！阿富汗男「槍擊2國民兵」　FBI定調恐怖行動

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

國際熱門新聞

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

普丁堅持烏克蘭割讓土地　否則繼續戰爭

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

馬克宏宣布啟動「新志願兵役計畫」

「輕熟女優」全剃光！　照片曝光粉絲傻眼

川普恐賣台？　波頓示警：台灣人該怕了

南韓政府出手了　制裁柬埔寨詐騙集團！

華府國民兵槍擊案　川普：重審所有綠卡移民

阿拉斯加規模6地震！　2021年以來最大

台籍網美紐約吃霸王餐肉償　監獄菜單曝光

宏福苑83死惡火　教宗為災民及死者親屬祈禱

更多熱門

相關新聞

美海軍宣布停止建造星座級巡防艦

美海軍宣布停止建造星座級巡防艦

無法再忍受計畫嚴重延宕36個月，美國海軍部長費倫（John Phelan）最新宣布海軍終止「星座級巡防艦」（Constellation-class frigate）最後4艘艦艇的建造，只保留目前已在建造中的2艘，未來將改用新型設計取而代之，能讓美軍能更快速獲得新艦艇。

台籍網美紐約吃霸王餐肉償　監獄菜單曝光

台籍網美紐約吃霸王餐肉償　監獄菜單曝光

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

川普要高市別刺激北京　日駁斥：不實報導

美白宮國民兵槍擊兇嫌是阿富汗人　川普怒了

美白宮國民兵槍擊兇嫌是阿富汗人　川普怒了

台積電告羅唯仁！外媒點2關鍵問題

台積電告羅唯仁！外媒點2關鍵問題

關鍵字：

白宮華府槍擊恐怖攻擊國民兵阿富汗軍武國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

即／香港宏福苑火增至83死

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

香港惡火65死　百人排隊認屍

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

看似無害「其實城府超深」星座

公園約會「遭移民輪暴」　19歲女揭恐怖過

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面