曾與美軍並肩作戰！阿富汗男「槍擊2國民兵」　FBI定調恐怖行動

▲遭槍擊的國民兵沃爾夫（Andrew Wolfe）與貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom），以及嫌犯、阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）26日下午在白宮附近開槍襲擊兩名執勤的國民兵，造成重傷。聯邦調查局（FBI）27日宣布，已將此案定調為恐怖主義行動，並展開全國性搜查。

攻擊手持.357左輪手槍 兩國民兵命危

根據《路透社》與《紐約時報》報導，29歲的拉坎瓦爾持一把.357麥格農左輪手槍，先對20歲女兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）開槍，倒地後又再度補射，隨後朝24歲男兵沃爾夫（Andrew Wolfe）連開數槍。兩人目前仍在加護病房搶救中，情況危急。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在記者會指出，調查人員已從犯嫌位於華盛頓州的住所扣押手機、筆電與iPad等電子設備，並訊問其親屬。華府警方表示，拉坎瓦爾在與警方交火中受傷遭逮，目前無共犯跡象。

曾為美軍盟友 以「歡迎盟友行動」入境

根據美國國土安全部（DHS）資料，拉坎瓦爾在2021年透過拜登（Joe Biden）政府推動的「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）計畫入境美國。該計畫旨在安置於阿富汗戰爭期間協助美軍、在塔利班（Taliban）奪權後面臨報復風險的阿富汗人。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）指出，拉坎瓦爾是「未經完整審查」就入境的阿富汗人士之一。中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）也證實，他曾在阿富汗與美國情報部門及特種部隊合作，駐守於塔利班發源地坎達哈（Kandahar）。

川普批拜登政策放人入境 移民局緊急喊停庇護案

司法部長邦迪（Pam Bondi）透露，政府將以恐怖主義罪名起訴拉坎瓦爾，最高可判終身監禁。若其中一名傷者不治，他將面臨一級謀殺罪。

川普（Donald Trump）總統隨後表示，嫌犯「搭上了拜登那架惡名昭彰的撤離班機」入境美國，直指拜登政府「歡迎盟友行動」導致恐怖分子滲入。

川普政府官員也指出，拉坎瓦爾在2024年12月申請庇護，於2025年4月23日獲准通過，現正全面重新審查所有庇護案。移民局更於川普發言後，宣布無限期暫停所有阿富汗人的庇護申請。

FBI局長巴特爾形容這起事件是「令人髮指的恐怖行動」。儘管當局尚未公布犯案動機，但檢方強調，拉坎瓦爾「從華盛頓州跨越全國，鎖定美國首都作為攻擊目標」，調查仍在持續中。