終止建造星座級巡防艦！　美海軍受不了進度嚴重落後3年

▲星座級巡防艦模擬圖。（圖／芬坎蒂尼官網）

軍武中心／綜合報導

無法再忍受計畫嚴重延宕36個月，美國海軍部長費倫（John Phelan）最新宣布海軍終止「星座級巡防艦」（Constellation-class frigate）最後4艘艦艇的建造，只保留目前已在建造中的2艘，未來將改用新型設計取而代之，能讓美軍能更快速獲得新艦艇。

費倫在 X（前 Twitter）上發文指出，「從第一天起，我就說得很清楚：只要不能強化戰備，或提升我們的制勝能力，我就一美元也不會花。為了履行這項承諾，我們正在重塑艦隊的建造與部署方式。」費倫強調，這項改革將從戰略性地轉向，退出星座級巡防艦計畫。

星座級巡防艦是美國海軍近年推動的新世代中型水面艦艇， 期望能彌補派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）全面退役後的戰力空白。星座級排水量約7300噸，可搭載MH-60R航母直升機與MQ-8C 無人機，被定位為多任務巡防艦，具備反潛、防空、反艦及護衛等多元作戰能力，目標是補強大型神盾艦隊的人力與任務壓力。

▼美國海軍派里級巡防艦一號艦「派里號」。（圖／翻攝自維基百科）

2020年由位在威斯康辛州的義大利廠商芬坎蒂尼集團（Fincantieri）得標，以法義兩國合作開發的「歐洲多用途巡防艦」（Fregata europea multi-missione，FREMM）為基礎開發。設計過程為了符合美軍遠洋作戰需求，星座級的結構不斷被修改，導致與原先計畫可與FREMM 達85%通用性大幅度降低，成本也隨之上升，再加上整體計畫已嚴重落後36個月，遭到美國聯邦國會多次抨擊。

目前，2艘正在建造的「星座號」（USS Constellation, FFG-62）與「國會號」（USS Congress, FFG-63）計畫，仍會持續進行，預計首艦將在2029年交付。美國海軍強調，未來將加速推動新的艦隊建造架構，以更快速且效率的方式設計與生產下一代中型水面艦。