軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

終止建造星座級巡防艦！　美海軍受不了進度嚴重落後3年

▲▼星座級巡防艦模擬圖。（圖／芬坎蒂尼官網）

▲星座級巡防艦模擬圖。（圖／芬坎蒂尼官網）

軍武中心／綜合報導

無法再忍受計畫嚴重延宕36個月，美國海軍部長費倫（John Phelan）最新宣布海軍終止「星座級巡防艦」（Constellation-class frigate）最後4艘艦艇的建造，只保留目前已在建造中的2艘，未來將改用新型設計取而代之，能讓美軍能更快速獲得新艦艇。

費倫在 X（前 Twitter）上發文指出，「從第一天起，我就說得很清楚：只要不能強化戰備，或提升我們的制勝能力，我就一美元也不會花。為了履行這項承諾，我們正在重塑艦隊的建造與部署方式。」費倫強調，這項改革將從戰略性地轉向，退出星座級巡防艦計畫。

星座級巡防艦是美國海軍近年推動的新世代中型水面艦艇， 期望能彌補派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry class frigate）全面退役後的戰力空白。星座級排水量約7300噸，可搭載MH-60R航母直升機與MQ-8C 無人機，被定位為多任務巡防艦，具備反潛、防空、反艦及護衛等多元作戰能力，目標是補強大型神盾艦隊的人力與任務壓力。

▼美國海軍派里級巡防艦一號艦「派里號」。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼美國海軍派里級巡防艦一號艦「派里號」。（圖／翻攝自維基百科）

2020年由位在威斯康辛州的義大利廠商芬坎蒂尼集團（Fincantieri）得標，以法義兩國合作開發的「歐洲多用途巡防艦」（Fregata europea multi-missione，FREMM）為基礎開發。設計過程為了符合美軍遠洋作戰需求，星座級的結構不斷被修改，導致與原先計畫可與FREMM 達85%通用性大幅度降低，成本也隨之上升，再加上整體計畫已嚴重落後36個月，遭到美國聯邦國會多次抨擊。

目前，2艘正在建造的「星座號」（USS Constellation, FFG-62）與「國會號」（USS Congress, FFG-63）計畫，仍會持續進行，預計首艦將在2029年交付。美國海軍強調，未來將加速推動新的艦隊建造架構，以更快速且效率的方式設計與生產下一代中型水面艦。

11/25 全台詐欺最新數據

北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭
大創女店員好心提醒屁孩　遭韓國恐龍媽罵到下跪
快訊／香港宏福苑「火燒31小時」增至75死
住1.2坪房間！醫師夫妻「退掉公寓」極簡斷捨離　衣服只有7件

47歲電磁彈射專家魯軍勇當選院士

47歲電磁彈射專家魯軍勇當選院士

隨著福建艦航母成功服役，象徵中國電磁彈射技術將全力發展，近日公布2025 年中國科學院與中國工程院最新院士增選名單中，就出現長年深耕電磁彈射技術的 47 歲教授魯軍勇。這位被外界稱為「航母電磁彈射的技術守護者」的青年專家，為福建艦提供關鍵動力系統，成為今年院士增選最亮點人物。

思考兆元國防預算的三個效應

思考兆元國防預算的三個效應

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

俄無人機闖羅馬尼亞領空　北約戰機急升空

川普特使錄音曝　向俄鬆口：要烏割地換和平

川普特使錄音曝　向俄鬆口：要烏割地換和平

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

烏大砍「親俄條款」　美版和平方案減為19點

