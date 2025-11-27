台積電告羅唯仁竊密　外媒點2關鍵：台灣法院管得到英特爾？

記者王佩翊／編譯

台積電25日對前資深副總經理羅唯仁提起法律訴訟，指控其可能將營業秘密洩漏給競爭對手英特爾，然而國際科技媒體卻也質疑台灣法院對美國企業的執法能力，是否真的能要求英特爾開除羅唯仁。

▲台積電前資深副總離職後隨即入職英特爾，遭台積電提告。（圖／記者李毓康攝）

Tom's Hardware報導，台積電宣布已向智慧財產及商業法院遞狀，指控羅唯仁違反保密協議與競業禁止條款。羅唯仁原擔任台積電資深副總經理，負責公司策略規劃工作直至今年7月離職，隨即加入英特爾出任執行副總裁職位。

台積電法務長方淑華7月22日對其進行離職面談時，羅唯仁並未透露加入英特爾的計畫。台積電表示，「羅唯仁極可能將台積電營業秘密與機密資訊使用、洩漏或轉移給英特爾，因此有必要採取法律行動。」

根據台積電指控，羅唯仁2004年從英特爾轉投台積電擔任營運組織副總經理，2014年升任資深副總經理負責先進製程技術發展。2024年3月調任企業策略發展部，雖然職務調整使其脫離研發組織直接管轄，但他持續召集非直屬研發工程師開會，蒐集技術開發資訊與未來製程發展情報。

台積電指出，「基於羅唯仁接觸未公開技術資訊、2024至2025年持續聯繫研發人員，以及立即加入主要競爭對手等情況，台積電認為他很可能向英特爾使用或披露公司營業秘密。」因此向台灣智慧財產及商業法院申請介入，並制止其可能的不當行為。

對此，國際科技媒體Tom's Hardware與OC3D卻也提出關鍵疑問，不知道台灣法院如何在美國執行判決，又或者能否要求英特爾開除執行副總裁。

OC3D更直言，此案的核心問題是，台灣法院是否能對美國企業英特爾採取行動。

報導分析，雖然案件涉及違反僱傭合約與智慧財產竊取指控，但不可忽視其地緣政治意涵。美國政府持有英特爾10%股份，且致力於發展本土半導體製造業，可能影響對台灣法院關切的回應態度。

台積電尋求台灣智慧財產及商業法院介入制止羅唯仁與英特爾可能的不當行為，但跨國司法執行的實際效力仍存疑慮。英特爾方面目前尚未對此案發表回應。